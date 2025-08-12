Despedido del hotel donde trabajaba por quejarse en redes sociales con el uniforme puesto

Un joven contratado por una importante hotelera mallorquina ha sido despedido tras compartir un vídeo en TikTok en el que narraba su experiencia laboral en Mallorca. En las imágenes, grabadas con el uniforme de trabajo, el joven explicaba las condiciones del empleo y apuntaba que su motivación principal era aprovechar unas vacaciones en la isla “gratis”, gracias a la oferta de alojamiento y manutención incluida.

“Un mes en Mallorca gratis... pero trabajando”

En el primer vídeo, el joven relataba cómo había aceptado el trabajo gracias a un amigo que le prometió una experiencia vacacional a bajo coste. Sin embargo, pronto mostró su decepción con las condiciones: “La comida es del buffet que no quieren los clientes, entonces la reciclan tres o cuatro veces. Piso compartido con cuatro randoms. Y trabajar ocho horas al día con horarios de mierda”.

Despido fulminante tras el vídeo

Solo dos es días después de publicar el vídeo, el joven volvió a la red social para anunciar que había sido despedido por la empresa, oficialmente por no superar el periodo de prueba, aunque él atribuye el despido directamente a la publicación: “Me acaban de echar del curro. Voy a fichar y me dicen: tú, trabajar, prohibido. Dicen que es por más cosas, pero yo creo que es por el TikTok que subí el otro día”.

También explicó que había trabajado enfermo durante varios días, con fiebre alta, y que uno de los jefes lo vio sentado durante su turno y se habría molestado, interpretando su actitud como una falta de respeto.

El vídeo, que ya ha alcanzado miles de visualizaciones, reabre el debate sobre los límites entre la libertad de expresión de los trabajadores y la imagen pública de las empresas. Especialmente en la industria hotelera balear, que emplea a miles de jóvenes cada verano, este tipo de contenidos pueden generar controversia en plena temporada alta.