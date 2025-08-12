Tips de verano
Una dermatóloga alerta a los que toman el sol de esta manera: puede dejar manchas en tu piel
La doctora Clara Varela advierte que no es suficiente con taparse la zona de tu cuerpo que quieres proteger
María Rueda
Tomar el sol es una práctica frecuente para mucha gente, sobre todo cuando llega el verano y el buen tiempo. Con las jornadas soleadas de esta época del año, el bronceado deseado resulta más fácil de conseguir.
Además, se suele disponer de más tiempo libre para destinarlo al cuidado de uno mismo. La mayoría de quienes aman exponerse al sol lo hacen, en parte, por una cuestión estética, ya que volverse moreno es para muchos sinónimo de mejorar físicamente.
Ojo en la manera de tomar el sol
Como todo, tomarlo en exceso puede ser peligroso, sobre todo si nos encontramos en las horas centrales del día. A estos factores se suman malas praxis como no aplicarse crema solar o hacerlo de forma inadecuada, utilizando factores de protección insuficiente u olvidando volver a aplicársela pasadas unas horas.
Porello, es necesario que todo el mundo sepa que no seguir los pasos correctos para broncearse puede acarrear graves consecuencias para la piel (no solo quemaduras) y la salud en general.
Cómo hacer que no salgan manchas en la cara
Que salgan manchas en la cara es uno de los posibles efectos de la exposición prolongada a los rayos cuando no se realiza de la manera adecuada. Pero hay algo que mucha gente desconoce y que, precisamente, ha explicado la doctora Clara Varela en su Instagram: aunque te protejas la cara al tomar el sol, si no haces lo mismo con el resto del cuerpo, pueden aparecer manchas faciales igualmente.
Según ha explicado la experta, “la síntesis de melanina es a nivel central y a nivel cerebral”. Así, el cerebro detecta cuando alguien se expone a la luz ultravioleta y reacciona con esta señal para que se produzca una síntesis de melanina.
La especialista ha comentado que esto es un error muy frecuente y ha insistido: “Hay que protegerse todo el cuerpo y toda la cara del sol”.
