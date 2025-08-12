Cuatro parques de atracciones denunciados por la FACUA por esta cláusula abusiva

Los parques de atracciones Parque Warner, Port Aventura, Terra Mítica e Isla mágica han sido denunciados por la organización FACUA ante el Ministerio de consumo por prohibir la comida y bebidas del exterior.

La asociación, que defiende los derechos de consumidores, considera que la medida implementada en los cuatro parques obliga a los visitantes a solo poder consumir productos dentro del recinto a precios muy abusivos y alejados de los del mercado, por lo que ha pedido a la Dirección General de Consumo la apertura de expedientes sancionadores a los cuatro parques.

Una imposición ilegal

El secretario general de FACUA, Rubén Sánchez, ha explicado con la denuncia: "Llevamos años denunciando estas irregularidades ante las comunidades autónomas y miran hacia otro lado. Ahora que el Ministerio de Consumo tiene competencias sancionadoras, creemos que debería intervenir, debe evaluar estas prácticas y emprender acciones sancionadoras contra los parques de atracciones que prohíben acceder con comida y bebida".

"No hay ninguna justificación, porque se puede consumir dentro de los recintos, pero siempre que se les compre a ellos, evidentemente a precios inflados", denuncia Sánchez.

La denuncia cree que está normativa vulnera el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, donde los artículos 82.1, 86.7 y 89.4 prohíbe "la imposición de cualquier otra renuncia o limitación de los derechos del consumidor y usuario" y de "bienes y servicios complementarios o accesorios no solicitados".

Una normativa que no se practica en los parques de Europa

FACUA ha realizado un seguimiento sobre estas prácticas en los grandes parques temáticos europeos para comprobar si también se aplica esta normativa, y no es así. No ocurre ni en Disneyland París ni Parc Astérix, en Francia, ni Europa-Park, en Alemania.

Tampoco en Legoland Windsor Resort, en Reino Unido ni en el Parque de los Jardines de Tivoli, en Dinamarca. En todos ellos se permite la entrada al parque con comida y bebida del exterior.