El empleo del verano: una empresa busca ‘catador de piscinas’ y ofrece alojamiento por 1.850 euros al mes

Ganar casi 2.000 euros trabajando en verano yendo de piscina en piscina parece difícil, pero no imposible. Cocopool, una 'startup' española dedicada al alquiler de piscinas privadas, ha lanzado recientemente una oferta laboral que no ha dejado a nadie indiferente. La función de aquel que consiga la plaza no será otra que ejercer de catador de piscinas durante los meses de agosto y septiembre para comprobar que se encuentran en perfectas condiciones antes de ser alquiladas.

Tareas a desempeñar

La oferta de trabajo suena muy bien, más aún cuando su finalidad no es otra que garantizar una piscina limpia, segura y agradable a aquellos que la alquilen a través de esta empresa. Para ello, el catador visitará diferentes zonas de baño alrededor de España, de manera que conocerá piscinas de todas las formas y dimensiones.

Además, para realizar su función de manera satisfactoria, recibirá un kit con herramientas para analizar el agua y una formación para realizar los controles de calidad necesarios.

Por último, pero no menos importante, al trabajador también se le pedirá que comparta en redes sociales su experiencia y lo mejor de cada piscina que visite.

Transparentes como el agua

Para el CEO de Cocopool, Gerard Xalabardé, este nuevo puesto laboral va más allá de lo divertido que pueda ser. Y es que, si algo que pretende la empresa es precisamente garantizar la confianza de los usuarios potenciales de la marca y que el cliente no se lleve una experiencia decepcionante.

Salario y ventajas de ser un catador de piscinas

El catador de piscinas cobrará hasta 1.850 euros mensuales y, además, todos los gastos de desplazamientos, alojamientos y hasta la crema solar estarán cubiertos.

Por si no fuese suficiente, el nuevo empleado aspirará a bonificaciones extra, dependiendo de la repercusión que acabe generando su contenido en las redes, donde será la imagen por excelencia de la marca.

Con tal de lograrlo, la creatividad será esencial para poder dar a conocer de la manera más llamativa las piscinas privadas, crear guías y ránkings, u organizar pequeños encuentros.

Requisitos para apuntarse

Lo único imprescindible para optar a esta oferta de trabajo es tener entusiasmo por realizar las funciones pertinentes de la mejor manera posible. Si consideras que eres un buen candidato, solo es necesario acceder a LinkedIn, plataforma dentro de la cual la vacante ya está disponible en el perfil de Cocopool. A partir de aquí, quienes hayan sido preseleccionados seguirán su andadura por el proceso con una entrevista con el equipo de la empresa.