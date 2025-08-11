Un nuevo y polémico helado se abre hueco en Estados Unidos: sabor a leche materna

El verano es la temporada del helado por excelencia. Durante la época estival, millones de personas disfrutan de este alimento, fresco y ligero. Este postre cuenta con una gran variedad de sabores como vainilla, chocolate o frutas, entre los más clásicos.

No obstante, la innovación en sabores de helados está llevando al sector hacia nuevos límites, con combinaciones inusuales y técnicas de elaboración de última vanguardia. De hecho, en los últimos años están apareciendo ingredientes insólitos en este dulce.

En Estados Unidos, una marca de productos para bebés ha sorprendido a sus clientes con un nuevo helado con sabor a leche materna. Según sus creadores, se trata de su "postre más dulce hasta la fecha".

Este curioso sabor de helado se encuentra en Nueva York, tras la colaboración entre la heladería OddFellows Ice Cream Co. y Frida, una empresa de productos para bebés. El producto se agotó en pocos días, convirtiéndose un fenómeno viral en la ciudad estadounidense.

No obstante, la empresa ha advertido en sus redes sociales que el helado no contiene este polémico ingrediente: "Aunque no está hecho con leche materna, creemos que nuestra receta es bastante parecida a la auténtica".

Según la descripción oficial del producto, se trata de un helado "ligeramente dulce, ligeramente salado, con toques de miel y una pizca de calostro". Después de probarlo, algunos neoyorquinos han comparado su sabor al helado de vainilla.

Entre los ingredientes de este helado, se encuentran: base de leche, leche descremada en polvo, azúcar, yemas de huevo, crema espesa, dextrosa, yemas de huevo, azúcar invertido, goma guar, saborizante caramelo salado, jarabe de miel, calostro bovino y colorantes artificiales.

En un comunicado, la empresa también detalló como llegaron a experimentar con este sabor tan inesperado: "Mientras desarrollábamos nuestro nuevo extractor de leche, nos sumergimos en el mundo de la leche materna".

"Se habló mucho sobre sabor y luego la gente empezó a probarla. La leche materna y la fórmula impulsan el desarrollo del cerebro y el cuerpo gracias a una fuente inagotable de grasas, proteínas, carbohidratos, vitaminas y anticuerpos que refuerzan el sistema inmunitario", explicó Frida.