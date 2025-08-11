El horóscopo de mañana, martes 12 de agosto: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 12 de agosto del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

En el terreno profesional la actividad entre bastidores le resultará favorable. Vida sentimental en cotas altas. Le surgirá la oportunidad de hacer un corto viaje de recreo. Aprovéchela, porque resultará inolvidable el recuerdo.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Las perspectivas profesionales son buenas. Un amigo puede darle un gran disgusto. Le hará bien dedicar algún tiempo a sus intereses y aficiones. Por la noche le conviene tratar de distraerse.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Quizás una nueva estructuración en su trabajo resulte muy beneficiosa para usted. Procure no exteriorizar sus pensamientos y no peque de confiado. Buen clima afectivo. Si va de compras tenga mucho cuidado con las gangas.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Disfrutará de un sexto sentido que le ayudará a realizar su trabajo a la perfección. Un amigo acaso le dé buenos consejos, pero no permita que nadie se inmiscuya en su vida. En el seno familiar puede haber discrepancias, pero sin que afecten al buen clima reinante.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Quizás deba hacer balance de sus posibilidades antes de comprometerse a nuevas inversiones. Una reunión con antiguos amigos le hará concebir planes encaminados a una vida social más intensa. Relaciones familiares gratas y excelente clima sentimental.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Es muy posible que hoy sea un día de grandes decisiones para usted. Déjese guiar de su intuición que será un factor decisivo. También es probable que piense en hacer cambios importantes en su hogar. Su pareja le hará vivir momentos muy felices.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Su energía y vitalidad le permitirán encontrar métodos que mejorarán su ritmo de trabajo,. Recibirá buenas noticias por carta o teléfono. Sentirá que la vida le sonríe y disfrutará de todo cuanto le salga al paso.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Su talante creativo estará en un buen momento. Si sabe aprovecharlo le será fácil encontrar nuevas vías de expansión. Comparta su tiempo libre con su pareja, que derrochará buen humor.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Tropezará con dificultades imprevistas en su trabajo, lo que requerirá una dosis mayor de concentración. Dedique algo de tiempo a practicar algún deporte, que le brindará la relajación que necesita. La noche será favorable a la vida familiar.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Las perspectivas profesionales se prevén inmejorables, así como sus ingresos. Algunos amigos le brindarán oportunidades que serán muy de su agrado. Buen panorama sentimental, aunque acaso debiera preocuparse más de su pareja.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Quizás se encuentre en horas bajas, lo que contribuirá a que desorbite sus problemas. Comentarlos con sus familiares o amigos le ayudará a verlos en su justa perspectiva. Esfuércese en complacer a su pareja, porque con ello conseguirá levantar su estado de ánimo. .

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Quizás le hagan una oferta profesional ventajosas, que no debería desaprovechar. Es posible que reciba un regalo que no espera. Clima afectivo grato, en un ambiente distendido propicio a las confidencias. Procure no cometer excesos de ningún tipo.