El horóscopo de hoy, lunes 11 de agosto: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de hoy, lunes 11 de agosto del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Su simpatía le ayudará a conseguir con facilidad lo que desea. Sus ideas tendrán buena acogida y le permitirán progresar. Buenas relaciones amistosas. En el seno familiar habrá alegría y buen entendimiento.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Afrontará con éxito nuevas responsabilidades profesionales. Recibirá ayuda de quien menos se lo espera. Excelentes relaciones amistosas, pero le conviene dedicar la velada a la vida familiar si quiere ahorrarse problemas.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Hoy verá las cosas con absoluta claridad, lo que le permitirá ser muy objetivo en el desempeño de su trabajo. Si va de compras controle el uso de sus tarjetas de crédito. Su vida sentimental atraviesa un buen momento, en el que se acentuará la comprensión.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Sus opiniones en materia profesional serán tenidas muy en cuenta. Acaso le convenga solicitar ahora esa ayuda que precisa. No claudique ante la menor contrariedad, pues está a punto de conseguir lo que desea. Normalidad en el plano afectivo.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Buen momento para transacciones comerciales. Sus sentimientos en relación a una persona muy importante en su vida serán contradictorios. Por la noche lo pasará bien si sabe rodearse de la compañía adecuada.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

En asuntos profesionales le conviene no dejar para mañana lo que pueda hacer hoy. Aclare sus ideas y trate de planificarse mejor. Se prevé una etapa de prosperidad si sabe aprovecharla.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Hoy tendrá que volcarse en su trabajo, pero merecerá la pena. Se consolidarán nuevas perspectivas que contribuirán a aumentar el bienestar de su hogar. Un amigo quizás se sincere con usted y le pida su consejo. Procure no echar leña al fuego.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Aunque su labor no sea muy efectiva no repercutirá en la marcha de sus asuntos profesionales, que será satisfactoria. Sus obligaciones sociales le ocuparán mucho tiempo, pero lo pasará bien. Vigile lo que bebe.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Buena ocasión para planificar entrevistas profesionales, que pueden ser muy positivas. Lo mejor del día se lo brindarán su pareja y sus amigos, con los que compartirá muy gratos momentos.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Su trabajo le satisfará plenamente. En su vida sentimental hay algo que necesita aclarar sin dilación antes de dar cabida a la duda. Una conversación sincera hará que las aguas vuelvan a su cauce.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Acaso encuentre obstáculos con los que no contaba en el desarrollo de un proyecto profesional. No se dé por vencido antes de tiempo y siga esforzándose, pues el éxito estará a la vuelta de la esquina. Vida familiar tranquila y sin problemas.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

No haga una montaña de lo que solo es un grano de arena. Si analiza ese pequeño contratiempo laboral verá que no vale la pena disgustarse. Vida familiar satisfactoria. Un amigo le proporcionará más de una alegría.