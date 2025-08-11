La experiencia de una albañila tras su primer día en la obra: "Se han quedado con cara de haber visto a un fantasma"

Estamos acostumbrados a asociar determinadas profesiones con un sexo determinado. Por ejemplo, las encargadas de la limpieza suelen ser mujeres, igual que las comadronas o las profesoras, mientras que en la obra suele haber únicamente hombres, así como son mayoría en las ingenierías.

Sin embargo, no siempre es así y cada día hay más mujeres que no están dispuestas a que por el hecho de serlo se queden fuera de determinados trabajos que tradicionalmente han estado relacionados con los hombres. Es el caso de la albañilería, donde la mayor parte del colectivo profesional no cuenta con la presencia femenina.

Sin embargo, la usuaria de TikTok, @nereaexplora, ya puede decir que es toda una obrera, como muestra orgullosa al inicio del vídeo. La chica, que resalta que "podéis hacer lo que os propongáis" con "poca vergüenza y ser muy cabezón", explica cómo ha sido su primer día en una construcción en Australia.

"Mi primer día como albañil", resalta orgullosa Nerea antes de comentar la jornada. Lo que más le sorprendió fue "las caras" y desearía haber tenido "una cámara oculta" para mostrar el rostro de sorpresa de los allí presentes.

Relata que lo primero que le comentaron fue que "no necesitaban controladores de tráfico" ese día, pensando que iría destinada a esa parte del trabajo, aunque la realidad distaba mucho: "De 'controladora de tráfico' nada bonito, que soy obrera albañila", explica que les dijo para más sorpresa todavía.

"Se empiezan a mirar con cara de haber visto un fantasma, superangustiados", apunta Nerea. También destaca que de primeras se encontró con pegas de parte de los supervisores que "no veían claro" que pudiera hacer un trabajo de esas características y siempre relacionado con los hombres.

Aprovechando que en Australia se debe pagar media jornada al trabajador, siempre que no haya podido desempeñar su labor por causas externas a él, insistió en completar su jornada al ver las dudas que generaba allí su presencia: "Le digo, 'me vas a tener que pagar cuatro horas y el trabajo seguirá sin hacer'. Yo voy a hacer el trabajo hasta las 11, porque me las vas a pagar igual, y luego me dices si te gusta como trabajo y me quedo o me voy a casa", comentaba que le ofreció al supervisor.

Ante la decisión de la chica, los allí presentes le retaron en conocimiento de obra, con preguntas como si sabía usar determinadas herramientas: "Cinco horas manteniendo el Jackhammer para arriba y para abajo. Digo, 'se me caen los brazos'", revela. Pese a no conocer la herramienta inicialmente, tiró de valor para no parecer "inútil y floja" y "una boca chancla" y continuó su trabajo recogiendo escombros.

Tras una ardua jornada laboral, finalmente convenció al responsable de la obra para regresar, no solo el día siguiente, sino toda la semana. De esta manera, Nerea demuestra que con intención e ímpetu, cualquier persona es capaz de trabajar en labores socialmente aceptadas para el otro sexo.