Detenido un hombre en Malasia por hacer este gesto con la bandera nacional

La Policía de Malasia arrestó a un hombre por violar la "ley de emblemas" al colocar la bandera nacional del revés, informaron este domingo las autoridades.

El arresto del varón, de 59 años, se produjo el sábado por la noche en el nororiental estado de Penang, tras una serie de denuncias vinculadas a la colocación errónea de la bandera nacional, conocida como Jalur Gemilang.

"La Policía de Malasia considera este acto con seriedad y tomará medidas rigurosas contra cualquier parte declarada culpable. Se recuerda a la población que respete el Jalur Gemilang como símbolo de la soberanía nacional", apunta el comunicado colgado en su perfil de Facebook.

Otros casos similares

Las autoridades acusan al sospechoso de violar el artículo 5 de la "ley de emblemas" de 1963, entre otros delitos, y se espera que propongan el lunes un castigo al remitir el caso a la fiscalía.

Esta no es la primera vez que se genera este año una controversia por la bandera nacional. A principios de agosto, una escuela de Port Dickson, en el suroriental estado de Negeri Sembilan, tuvo que pedir perdón por poner del revés la bandera malasia; mientras en abril un periódico también tuvo que disculparse por publicar una ilustración de la bandera nacional sin el símbolo de la luna creciente.