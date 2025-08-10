Vista de seguridad: cómo funciona la nueva herramienta de Whatsapp para detectar a los estafadores

Whatsapp ha implementado una herramienta para combatir y facilitar la detección de personas que traten de estafarte a través de la app. Las ciberestafas han incrementado notablemente en los últimos años, y hay cientos de timos en línea con los que lidiar.

La empresa de mensajería instantánea ha eliminado 6,8 millones de cuentas pertenecientes a servidores utilizados para generar estafas solo en este 2025. Solo contando con los datos ofrecidos por Meta, que no incluyen por ejemplo las estafas a través de mensajes o llamadas telefónicas, se han producido 314.814 estafas diarias.

El gigante estadounidense Meta informó el martes que cerró cerca de siete millones de cuentas de WhatsApp vinculadas a estafadores en la primera mitad de este año y está fortaleciendo las medidas de seguridad contra estos esquemas.

"Nuestro equipo identificó las cuentas y las deshabilitó antes de que las organizaciones criminales que las crearon pudieran utilizarlas", dijo Clair Deevy, directora de asuntos externos de WhatsApp. A menudo dirigidas por bandas organizadas, las estafas van desde inversiones ficticias en criptomonedas hasta esquemas piramidales para hacerse rico rápidamente, explicaron ejecutivos de WhatsApp en una sesión informativa.

El nuevo método de seguridad de Whatsapp

Este nuevo método de seguridad consiste en que la aparición de una descripción detallada sobre grupos o personas que no tengas guardadas en tu teléfono para alertar a los usuarios sobre la posibilidad de tratarse de una estafa. WhatsApp y Meta trabajaron con OpenAI para cortar una estafa rastreada hasta Camboya que utilizaba ChatGPT para generar mensajes de texto que contenían un enlace a un chat de WhatsApp para enganchar a las víctimas, según las empresas tecnológicas.

Por una parte, el servicio de mensajería mostrará lo que ha denominado como vista de seguridad, es decir, una pantalla con información cuando un número no agregado intente contactar o envie un mensaje al usuario.

En esta vista también se mostrarán consejos para actuar de manera segura ante los posibles fraudes.

"Siempre hay una trampa"

Desde Whatsapp, alertan que los estafadores "intentan jugar con la ansiedad económica de las personas y buscan engañarlas con ofertas demasiado buenas para ser verdaderas y esquemas piramidales para ganar dinero rápido".

Además, señalan los métodos de los que buscan aprovecharse de personas: "Siempre hay una trampa, y debería ser una bandera roja para todos: tienes que pagar por adelantado para obtener devoluciones o ganancias prometidas".

Cuando suceda esto, explican desde Whatsapp, muy probablemente se trate de alguien que está intentando estafar. "Todos hemos estado allí: alguien que no conoces intenta enviarte un mensaje o agregarte a un chat grupal, prometiendo oportunidades de inversión de bajo riesgo o dinero fácil, o diciendo que tienes una factura impaga que está vencida", dijo Meta en su posteo de blog. "La realidad es que, a menudo, son estafadores que intentan aprovecharse de la bondad, confianza y disposición de las personas para ayudar, o de sus miedos de que puedan estar en problemas si no envían dinero rápido", resumió.