Milena González, psicoterapeuta: "No obligues a tu hijo a pedir perdón"

El perdón es una lección fundamental que deben aprender los hijos desde bien pequeños. Aprender a hacerlo no solo mejora la comunicación entre padres e hijos, sino que también fomenta un ambiente de respeto, confianza y amor.

Cierto es que para los niños no siempre es fácil reconocer errores y expresar arrepentimiento sincero. Como padres, enseñar a pedir perdón va más allá de exigir un simple "lo siento": implica guiar con el ejemplo, cultivar la empatía y reforzar la importancia del respeto hacia los demás.

No obligar a pedir perdón

Milena González, psicoterapeuta con casi 2 millones de seguidores en Instagram (@unamamapsicologa_) y experta en crianza respetuosa insiste en no obligar a los hijos a que pidan perdón. "Por supuesto que queremos y debemos enseñarle a nuestros hijos que cuando hacen daño o se han equivocado necesitan y deben reparar. Lo que no queremos ni debemos es avergonzarlos, hacerlos sentir culpables y desconectados de nosotros porque han cometido un error", expone.

"Veamos la diferencia entre forzar a nuestros hijos a que pidan perdón por lo que han hecho y enseñarle la habilidad que necesita aprender para saber hacerlo mejor". Para ejemplificarlo, González pone un ejemplo: "Eres muy grosera, está muy mal lo que has hecho, ¿por qué la empujaste si te dije que no lo hicieras? Pídele perdón ya mismo". Según la psicoterapeuta, así estás emitiendo un juicio, trayendo culpa e invitando a una reparación forzada.

"El problema con eso es que además de que el niño no aprenderá a hacerlo diferente, porque entre otras cosas siente miedo al sentirse desconectado de ti, es que además recibe el mensaje de que cuando le hace daño al otro, lo único que tiene que hacer es decir perdón, lo siento, para salirse del conflicto y continuar jugando como si nada hubiera pasado", subraya.

Ser empáticos

Es por ello que hay que buscar una manera de educar más empática. "Ese tipo de enseñanza carece de empatía y por tanto el niño no aprende cómo sus acciones afectan al otro. Entonces, ¿cómo podemos enseñarle a nuestros hijos a reparar? Acércate con tu hijo al niño y ponte a su mismo nivel, narra lo que ha ocurrido, hazlo consciente de las emociones que eso ha generado, modela tú cómo se brindan disculpas y dile cómo puede hacerlo diferente la próxima vez".

Así, en vez de hacerlo como en el primer ejemplo, González propone lo siguiente: "Has empujado a Ali y le duele, mira su cara, cuando la has empujado se ha caído, ha caído sobre su brazo y le duele. A ver Ali, ¿dónde te duele el bracito? Siento mucho que te duela, cariño. Vamos a preguntarle a Ali si quiere que le frotemos su bracito para que no le duela tanto".

El perdón se cultiva con el tiempo, en ocasiones puede ser un aprendizaje lento. "Forzar a hacerlo no construye una auténtica empatía", zanja.