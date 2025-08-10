¿Por qué nos cansamos tanto en la playa? Un médico responde

Durante los días de verano, muchas personas acuden a la playa o la piscina para tratar de combatir las altas temperaturas. Esta forma de ocio no es solo un entretenimiento, sino una forma de refrescarse al aire libre.

No obstante, después de un día de playa, algunos bañistas sienten una sensación de fatiga por encima de lo habitual. En este contexto, Craig Crandall, especialista en medicina interna, atribuye este cansancio a varios factores fisiológicos.

Según ha explicado en una entrevista con 'Popular Science', el experto relaciona esta sensación a cómo nos afecta el calor, la hidratación o la actividad física. En la publicación, Crandall comenta que el organismo activa mecanismos de autorregulación durante la exposición al calor.

Por ejemplo, el flujo sanguíneo se incrementa hasta la superficie de la piel. Esta acción obliga a que el corazón bombee con más fuerza, aumentando la frecuencia cardiaca.

De esta manera, se produce un mayor consumo de oxígeno y un desgaste energético. Por este motivo, aunque estemos tumbados en la playa sin hacer ningún movimiento, el organismo sigue en marcha para mantener una temperatura más fresca.

"Si no reguláramos nuestra temperatura, seríamos lagartos", apunta el especialista. Además, la sudoración también contribuye a la deshidratación, favoreciendo la aparición de síntomas como fatiga o irritabilidad. En esta situación, es recomendable mantenerse hidratado y evitar las bebidas alcohólicas.

Este es un factor que puede favorecer el cansancio, pero no hay que omitir que muchas personas aumentan su actividad física en la playa. Jugar en la arena, nadar en el mar, caminar por la orilla o practicar algún deporte contribuyen al cansancio físico.

Finalmente, para superar los efectos del cansancio Crandall explica una serie de recomendaciones. Es importante tomar descansos en la sombra, hidratarse y por último, "lo mejor que se puede hacer es dormir una buena siesta", sentencia el especialista.