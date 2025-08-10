Ventilador o aire acondicionado: la elección más saludable según un experto

Con el calor sofocante que sufrimos en verano, dos de los mejores aliados para combatirlo son los ventiladores o los aires acondicionados, sobre todo para dormir. Hay quienes se decantan por la primera opción, ya que lo puedes colocar donde quieras y el aire te llega más intensamente. Otros, en cambio, prefieren la segunda, puesto que el aire refresca toda la casa y mantiene la temperatura más tiempo.

De ello habla José Manuel Felices en su perfil de Instagram, '@doctorfelices', donde cuenta con más de 300.000 seguidores. En una publicación compartida con el cardiólogo José Abellán, quien por su parte acumula más de 618.000 seguidores, explican las diferencias entre una alternativa y la otra, además de las posibles desventajas que presentan para nuestro organismo mientras dormimos.

Ventilador o aire acondicionado. ¿Qué opción es mejor?

Conseguir dormir con calor es todo un desafío. Pero, si comparamos aire acondicionado con ventilador, ¿hay alguno mejor para tu organismo? La realidad es que los dos presentan un problema común: deshidratan. Resecan el ambiente y pueden provocar evaporación de la saliva, lágrimas, garganta seca, ojos irritados y una bajada de defensas.

El aire frío contrae los vasos sanguíneos y también tensa tus músculos (es, de hecho, la razón por la cual a veces nos levantamos con dolor de garganta). Si te da de lleno toda la noche, puede provocar dolor muscular, contracturas y cefaleas de tensión.

En el 'post', los expertos hacen referencia a un estudio japonés que descubrió que un flujo de aire frío directo a personas dormidas provoca microdespertares, es decir, interrupciones inconscientes durante el sueño. También contribuye a las subidas de la frecuencia cardíaca y provoca que te muevas más por la noche. Esto da lugar a que, aunque hayas dormido en un ambiente menos caluroso, tu cuerpo no descanse bien.

Por una parte, el ventilador es más sencillo, más barato... pero igualmente traicionero. Remueve el polvo, el polen y los ácaros del ambiente, agravando las alergias respiratorias y en muchos casos provocando congestión nasal o tos nocturna.

El aire acondicionado, por su parte, enfría rápido el ambiente, pero también puede perjudicarte: los filtros sucios acumulas el polvo y los ácaros, consume más energía, por lo que perjudica medioambiental y económicamente, y además puede albergar bacterias o virus.

La realidad es que entre una opción y otra no hay uno perfecto ni uno que presente solo desventajas. Ambas pueden ser buenas opciones para tu descanso en verano, siempre que sepas darle un buen uso. Los dos doctores explican en la publicación que no se trata solo de refrescar el cuerpo, sino de cuidar el corazón.

Las claves para un buen uso

La clave para su uso adecuado es el mantenimiento, especialmente en el caso del aire acondicionado. Usarlos con cabeza te permitirá descansar de forma correcta sin sufrir los riesgos que pueden conllevar un mal uso. Para ello, no debes apuntar directamente el aire a tu cuerpo, ni bajar a menos de 24ºC. Además, es importante activar el temporizador, ya que es preferible no usarlos toda la noche.

Limpiar las aspas de los ventiladores y los filtros de los aires acondicionados también es clave para evitar que el aparato se convierta en el escondite de las bacterias, salga un aire de mayor calidad y, sobre todo, ¡hidrátate bien durante la noche!