Carlos Matallana, director de LunaJets: “Volar en jet privado es lo más exclusivo, pero no lo más caro”

Los vuelos privados parecen, para la gran mayoría, un lujo que tan solo los más ricos se pueden permitir. Alquilar un avión privado para volar a tu un destino parece una utopía, pero lo cierto es que no es del todo así.

De ello habla Carlos Matallana, el director de la empresa de vuelos privados LunaJets, en una entrevista con El País, donde explica su llegada a la empresa suiza de vuelos privados y rompe estigamas relacionados con este servicio desconocido para muchos.

Matallana, de Lanzarote, tiene mucha experiencia en el mundo de la aviación y vuelos. Tras graduarse en Gestión Aeronáutica en la Universidad Autónoma de Madrid, empezó trabajando en Aena, más tarde pasó por la empresa de seguridad en aviación Procius Aviation, en Cepsa, donde pudo conocer diferentes partes del mundo como Oriente Próximo y África,

Tras estar en la casa de cambio Global Exchange, en United Airlines y en Gestair Aviation, se incorporó a LunaJets en 2023 para dirigir el mercado nacional del operador especializado en vuelos chárter de jets privados, desde Ginebra.

"Hay gente que puede volar en jet privado y no lo sabe"

Viajar en avión, antes un lujo al que solo unos pocos podían acceder, ya no es cosa de ricos: "Desde la pandemia ha habido un aumento de disponibilidad de aviones comerciales", explica el director de LunaJets.

"Volar en jet privado es lo más exclusivo, pero no lo más caro". En España hay gente que puede volar en jet privado y no lo sabe".

Según explica Matallana, la clase media acomodada, por ingresos anuales, puede volar en aviación ejecutiva: "Para viajes de 250.000 euros hay que tener una economía muy saneada, pero un vuelo a Mallorca, por ejemplo, para cinco o siete personas puede salir por 6.000 o 7.000 euros".

Además, pone un ejemplo: "Hemos hecho un trayecto de Andalucía a Madrid para cuatro personas por 1.900 euros"

Volar, sinónimo de paz

El significado de paz tiene que ver con volar, según explica Matallana: "Estás en un avión, sentado, sin ruido, sin teléfono móvil, con un libro. Disfruto del ritual. Me gusta pasar el control, ver las máquinas que escanean el equipaje… Me encanta".

El director de LunaJets explica en la entrevista si el servicio exclusivo de en un vuelo privado te hace sentir diferente: "Sí, pero no en el mal sentido. Eres dueño, señor y controlador de tu tiempo".

"Se devuelve el tiempo a sus propietarios, que son las personas. En los vuelos comerciales, el tiempo lo deciden otros".