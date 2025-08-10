Equipaje de mano

Nuevas medidas de equipaje de mano en Ryanair: cinco centímetros más

La medida llega tras un acuerdo aprobado el pasado junio por el Consejo de la Unión Europea

El cambio de Ryanair: cinco centímetros más

El cambio de Ryanair: cinco centímetros más

Después de la polémica alrededor de Ryanair y el pago adicional a trabajadores si encontraban equipajes con medidas superiores a las permitidas, la empresa 'low cost' ha anunciado este agosto una modificación con el tamaño permitido de equipaje de mano.

La aerolínea ha explicado que necesitará todavía unas semanas para cambiar y actualizar los medidos de tamaño de equipaje en los aeropuertos para adaptarlos a su nueva política de equipaje.

Las nuevas medidas de equipaje de mano

Las medidas permitidas de equipaje de mano en vuelos de Ryanair, se elevarán hasta cinco centímetros más de ancho.

La medida llega tras el acuerdo aprobado en junio por el Consejo de la Unión Europea, respecto a la reforma del Reglamento de Derechos de los Pasajeros. Estas nuevas dimensiones son algo superiores que las que quería instalar la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que buscaba fijar unas dimensiones mínimas para el equipaje de mano gratuito en 40x30x15.

Con este nuevo cambio de las medidas de Ryanair, las nuevas medidas permitidas será superior en tamaño al propuesto por la Unión Europea. Se cifrarán a partir de ahora en 40x20x30.

Noticias relacionadas y más

Además, otro de los cambios que seguro que celebran los clientes de la aerolína es que la capacidad pasade 20 litros a 24.

