Boticaria García desvela qué es más sano: tomar una Coca-Cola Zero o una cerveza 0,0

Cada vez hay más conciencia sobre cómo las bebidas que elegimos pueden afectar nuestra salud. Por eso, son muchas las personas que van con cuidado a la hora de decidir qué tomar cuando salen a picar o beber algo, tratando de evitar calorías vacías o ingredientes que puedan ser dañinos.

Una duda frecuente en estos momentos es si es mejor optar por una Coca-Cola Zero o una cerveza 0,0. Sobre esta cuestión, la divulgadora Marián García, conocida como Boticaria García, ha dado su opinión en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok.

Comparación de las bebidas

Marián explica que la Coca-Cola Zero tiene la ventaja de no contener ni azúcar ni calorías. Sin embargo, "no es como beber agua", advierte, recordando que esta bebida contiene edulcorantes que, aunque seguros, "pueden alterar la microbiota, las bacterias buenas o hacer que queramos más dulce".

En cambio, la cerveza 0,0 tiene una composición distinta, sin edulcorantes, pero sí con azúcares y calorías. Cada lata de esta cerveza tostada sin alcohol contiene el equivalente a dos terrones de azúcar, lo que supone casi la mitad de la cantidad diaria recomendada para una mujer que lleva un estilo de vida poco activo.

Asimismo, Boticaria señala que, aunque no hay que obsesionarse con contar calorías, es importante saber que "dos latas son casi el 10% de las que debe tomar en el día una mujer de mi edad que no se mueva mucho".

¿La opción "menos mala"?

De esta forma, la divulgadora concluye que ninguna de las dos opciones es estrictamente "saludable" en términos absolutos. No obstante, insiste en que los caprichos puntuales forman parte de la vida y disfrutarlos con moderación no supone ningún problema.

Sobre la idea de que la cerveza aporta antioxidantes, la experta bromea diciendo que es como “ir a Cuenca buscando playa”, restando importancia a ese supuesto beneficio.

Finalmente, Boticaria García recomienda no obsesionarse con elegir la opción “menos mala” y centrarse en mantener una dieta equilibrada y rica en verduras: “Cuando decidas darte un capricho entre estos dos, elige el que te dé la gana”, concluye, animando a disfrutar sin culpa.