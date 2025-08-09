Nueva impertinencia del 'community manager' de Ryanair: "Y el viaje a turquía pa cuando"

Los 'community manager' ('CM') de las grandes empresas, como cualquier departamento de atención al público que se precie, suelen tener una paciencia infinita. O, al menos, eso se espera de ellos: que tengan la gracia y la soltura de lidiar con situaciones de enfado y crítica sin perder la compostura. De hecho, suelen protagonizar algunos de los mensajes más hilarantes que circulan por Twitter y Facebook.

Pero no siempre es así. De hecho, en el caso del 'CM' de Ryanair, las críticas se suceden. Hay que reconocer que es una persona rápida e ingeniosa, pero con un sentido del humor bastante particular y, en la mayoría de los casos, rayando la bordería. Aunque habitualmente las contestaciones inoportunas las hace cuando le citan, no ha sido este el último caso. Mientras un usuario ha celebrado el amor publicando "3 meses ya con la que es el amor de mi vida, espero que esto sea solo el comienzo de una larga historia", acompañandolo de una fotografía con ella, esta conocida aerolína ha contestado con "y el viaje a turquía pa cuando", ya que en la imagen se podía apreciar alguna calva.

y el viaje a turquía pa cuando https://t.co/2JAL0LrBcT — Ryanair España (@Ryanair_ES) August 7, 2025

Este tipo de mensajes son constantes en las redes sociales, donde abundan los comentarios despectivos hacia los usuarios. Hace unas semanas también publicó un mensaje que creó mucho revuelo. “¿No te gustan nuestras reglas? Ve andando a tu destino", escribió.

Sarcasmo sin gracia

Uno de los tuits más virales que tuvo la aerolínea irlandesa con una pasajera fue la contestación a una pasajera que se quejaba del poco espacio disponible para gente de alta estatura en los aviones de Ryanair. "Venga, a doblar las rodillas", publicó el 'CM'.

También el usuario de Twitter @iheartannabeth se quejó de que los aviones de Ryanair no tenían puerto USB para cargar el móvil u otro dispositivo electrónico. "Me parece súper fuerte que haya enchufes en los Alsa y los urbanos, pero no en un avión de Ryanair", comentó. El tuit de la empresa indignó a muchos. "A ver cómo llegas en bus a Lanzarote, cariño", se burló la compañía.

Son solo dos ejemplos de las decenas que se pueden leer solo en X (antes, Twitter). Pero hay muchos más, y en todas las redes sociales.

Ahora, el 'CM' de Ryanair ha vuelto a mofarse de una pasajera que se jactaba de haberse sentado al lado de su pareja "sin pagar 15 euros", la tarifa que la aerolínea cobra para elegir asiento. "El azar jugó a nuestro favor", añadía la pasajera, junto a una foto en la que supuestamente salen ella y su pareja sentados en un avión de Ryanair.

La respuesta del 'CM' es, cuando menos, hiriente: "Él no se ve tan feliz...", aludiendo a que la pareja de la chica no parece tan contento de que el azar haya propiciado que puedan volar sentados uno al lado del otro.