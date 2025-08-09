El horóscopo de mañana, sábado 9 de agosto: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 9 de agosto del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Quizás le surja una buena oportunidad profesional, pero le conviene no comprometerse a nada a menos que esté muy seguro. Buenas relaciones familiares. Es posible que reciba una invitación que le dará ocasión de aprender algo.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

No admita presiones de sus familiares relativas a cambios de profesión o empleo. Relaciones amistosas con altibajos, buenas las familiares y vida sentimental en cotas altas, con grandes dosis de comprensión y de cariño.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

No se sienta defraudado por una persona aunque no le preste la ayuda que le prometió, pues puede haber circunstancias que lo impidan. Relaciones familiares gratas aunque la susceptibilidad de su pareja requerirá mucho tacto.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Acaso reciba una proposición relativa a la adquisición de un inmueble, que necesitará analizar con objetividad y calma. En las relaciones familiares puede haber puntos de vista diametralmente opuestos. Necesitará mucha mano izquierda.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

En el trabajo deberá ser meticuloso y llegar al fondo de los asuntos, sin dejar nada en el aire. Relaciones afectivas variopintas. Su excesivo afán por divertirse puede llevarle a cometer alguna imprudencia. Piense antes de actuar.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

No deje pasar por alto una situación familiar que podría perjudicarle y aclárela cuanto antes. Acaso deba modificar ciertos planes, pero saldrá ganando en el cambio. Su pareja se mostrará muy comprensiva.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

No se precipite al planear sus inversiones y sea consciente de sus posibilidades. Sus relaciones sentimentales no estarán en buen momento. Su pareja se mostrará muy quisquillosa y necesitará usted una buena dosis de paciencia.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Un asunto profesional no admitirá demoras y tendrá que darle prioridad, aunque ello descabale su programa. Recibirá buenas noticias de un amigo que vive lejos y hasta es posible que le anuncie su próxima visita.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

No abandone su trabajo para atender otro tipo de compromisos y trate de compaginarlos. Es muy posible que descubra una afición que le será muy útil a la larga. En el plano sentimental puede ser que algo le sorprenda de forma verdaderamente grata.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Hoy será capaz de superar todo lo que se interponga en su camino. Trabajará con seguridad y eficiencia. Tómese las cosas con un poco más de calma y procure también distraerse. Habrá buena comunicación con su pareja.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Hará espectaculares avances en su trabajo. Su vitalidad e interés por cuanto le rodea le proporcionarán muchas satisfacciones. La noche será propicia a la lectura y el descanso.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Encontrará hoy más satisfacciones en su trabajo que en sus relaciones amistosas. Tendrá que alterar sus planes para un viaje de recreo. Buen clima familiar. Su vida sentimental le deparará excelentes momentos.