El horóscopo de mañana, domingo 10 de agosto: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 10 de agosto del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Hoy avanzará de forma considerable en su trabajo, pues encontrará con facilidad soluciones a problemas pendientes. Un viaje de negocios ampliará sus perspectivas. Vida familiar apacible y sin problemas. Procure descansar lo que necesita.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Se sentirá espoleado en su trabajo, que puede absorberle más tiempo del conveniente. Tenga presente que también necesita un poco de distracción. Trate de no descuidar sus obligaciones familiares y sentimentales.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

En su trabajo procure no hacer confidencias, pues podría tropezar con alguien que no merece su confianza. Procure ser discreto y obrar de acuerdo con su conveniencia. En los planos familiar y sentimental reinará la buena armonía.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Hoy le acompañará el éxito en su actividad profesional. En los juegos de azar, sin embargo, la suerte no estará de su parte, por lo que sería un gran error empeñarse en insistir en ellos. Sus relaciones sentimentales serán apacibles, predominando la ternura.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Los temas económicos pueden llevarle de cabeza. Procure no perder los nervios y trate de buscar soluciones. Su vida social le proporcionará múltiples satisfacciones y acaso también la solución a sus problemas.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Su carisma personal y su empuje combinarán hoy a las mil maravillas. Exponga abiertamente sus pretensiones en el campo profesional y verá con que facilidad consigue lo que desea. Buen día para compras y para cultivar la amistad.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Acaso se vea forzado a tomar importantes decisiones familiares. Procure actuar según su criterio sin dejarse presionar por nadie. En sus relaciones afectivas extreme el tacto y controle sus impulsos. Su pareja le brindará la comprensión que necesita.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

El clima laboral será muy bueno, reinando la compenetración y el espíritu de colaboración. Aceptar una propuesta de negocios puede significar cambios que no son aconsejables. Mejoría notoria en su relación sentimental.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Buen momento para emprender nuevos proyectos o dar un nuevo giro a su actividad profesional. Acaso trabaje más horas de las previstas impulsado por el entusiasmo que le producirán sus notables progresos. Vigile un poco más su salud.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Es posible que no le convenga tratar de apoyarse en los demás, pues, a la larga, en vez de ayuda puede encontrarse con una pesada carga. Quizás se vea en la disyuntiva de contraer o no un compromiso sentimental duradero.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Se sentirá impulsado a tomar importantes decisiones relativas a inversiones y seguridad a futuro. Su entusiasmo será contagioso y no encontrará oposición alguna a sus planes. Compartirá muy gratos momentos con sus amigos.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Su mentalidad analítica estará en un grado muy alto, por lo que será buen momento para hacer balance de su vida profesional. Puede encontrar algo susceptible de mejora. La coyuntura es excelente para ello.