HBO Max avisa: cuidado con compartir la cuenta o tendrás que pagar

HBO Max, la plataforma de s'treaming' que ofrece un catálogo con numerosas películas y series de éxito a sus usuarios, ha vuelto a anunciar un cambio en sus planes.

Esta vez, la actualización en sus políticas tiene que ver con una problemática con la que varias empresas del este sector llevan lidiando desde hace tiempo: el uso de cuentas compartidas.

Tras los pasos de Netflix

El acceso a una cuenta común está perseguido por HBO Max, cuya única solución hasta la fecha había sido cobrar un importe adicional que permita habilitar una función para añadir a miembros conectados desde otras localizaciones. De momento, esta propuesta no ha llegado aún a España, aunque bien podría implementarse próximamente, siguiendo la tendencia de otros países en las que este sistema ya se encuentra en funcionamiento.

Las medidas de la plataforma de Warner Bros podrían asemejarse a las impuestas por Netflix, que tiene la potestad de bloquear aquellas cuentas en las que se detecte un uso fraudulento en lo que a conexión desde diferentes ubicaciones de forma sistemática se refiere. Así, una nueva solución que se presenta de cara al futuro de las plataformas, como comentábamos, es la de pagar un extra por un servicio que no impida esta práctica.

Cambios este mes

Según recoge el medio estadounidense especializado ‘The Verge’, la compañía será más persistente a la hora de lanzar avisos para dejar de compartir cuenta. De esta manera, los mensajes serán más largos y no se podrán omitir.

Esta "molesta" novedad, por ahora, solo podrán observarla aquellos usuarios que compartan cuenta en determinados países fuera de España, aunque próximamente podría anunciarse cuándo se adoptarán las mismas medidas en nuestro país.