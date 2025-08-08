“Alguien tenía que decirlo”: la opinión de un catalán sobre el mallorquín se vuelve viral

Mallorca no solo llama la atención por sus calas o su gastronomía, también lo hace por su forma de hablar. Así lo ha dejado claro un creador de contenido catalán que, en un vídeo que ya acumula miles de visualizaciones y compartidos en Instagram, ha lanzado una auténtica oda al mallorquín. Su entusiasmo ha sorprendido por el tono directo, irreverente y profundamente admirado con el que describe el acento y la musicalidad del catalán que se habla en la isla.

"El puto mejor catalán del mundo"

“El catalán que hablan en Mallorca? El puto mejor catalán del mundo”, empieza diciendo, sin rodeos. A partir de ahí, el vídeo se convierte en una mezcla explosiva de elogio, deseo y fascinación lingüística. El creador, visiblemente entusiasmado, se declara rendido ante las vocales abiertas, la cadencia pausada y el encanto con el que se pronuncia un simple “bon dia” en la isla. Asegura que, da igual cómo lo llamemos —catalán, mallorquín, balear, salat—, porque lo importante es lo que le provoca: una atracción inmediata.

En tono humorístico y provocador, lanza preguntas al aire dirigidas a los mallorquines: “¿Os estáis insinuando? ¿Queréis mambo, sexo, fiesta? Madre de Dios, pero qué es esta forma de hablar”, exclama, entre gestos de asombro y admiración. Y continúa con una propuesta que ha hecho reír a muchos: cambiar el modelo de intercambio cultural. En lugar de viajar a Estados Unidos, sugiere un nuevo destino obligatorio para los jóvenes: Mallorca. Aunque, eso sí, también abre las puertas de la Costa Brava, la Costa Daurada y el Maresme para que los isleños traigan consigo ese catalán que, asegura, necesita en su vida.

Ola de cariño en redes

Las reacciones no se han hecho esperar. La publicación ha despertado una auténtica ola de afecto por parte de usuarios mallorquines, muchos de los cuales han agradecido públicamente el cariño con el que se habla de su forma de expresarse. Algunos le han agradecido que haya dicho “cosas muy bonitas”, y no han faltado quienes simplemente han celebrado que, por una vez, alguien desde fuera no critique ni corrija, sino que abrace y celebre su manera de hablar con entusiasmo.