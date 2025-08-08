Redes sociales

“Alguien tenía que decirlo”: la opinión de un catalán sobre el mallorquín se vuelve viral

Un creador de contenido de Barcelona desata una ola de comentarios y cariño en redes tras declarar su amor absoluto por el mallorquín que se habla en la isla

Plataforma per la Llengua exige al Real Mallorca que emita el carnet de socio en catalán y que integre esta lengua en todos sus canales de comunicación

“Alguien tenía que decirlo”: la opinión de un catalán sobre el mallorquín se vuelve viral

“Alguien tenía que decirlo”: la opinión de un catalán sobre el mallorquín se vuelve viral / Instagram (@edudeguirior)

Dura Márquez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Mallorca no solo llama la atención por sus calas o su gastronomía, también lo hace por su forma de hablar. Así lo ha dejado claro un creador de contenido catalán que, en un vídeo que ya acumula miles de visualizaciones y compartidos en Instagram, ha lanzado una auténtica oda al mallorquín. Su entusiasmo ha sorprendido por el tono directo, irreverente y profundamente admirado con el que describe el acento y la musicalidad del catalán que se habla en la isla.

"El puto mejor catalán del mundo"

“El catalán que hablan en Mallorca? El puto mejor catalán del mundo”, empieza diciendo, sin rodeos. A partir de ahí, el vídeo se convierte en una mezcla explosiva de elogio, deseo y fascinación lingüística. El creador, visiblemente entusiasmado, se declara rendido ante las vocales abiertasla cadencia pausada y el encanto con el que se pronuncia un simple “bon dia” en la isla. Asegura que, da igual cómo lo llamemos —catalán, mallorquín, balear, salat—, porque lo importante es lo que le provoca: una atracción inmediata.

En tono humorístico y provocador, lanza preguntas al aire dirigidas a los mallorquines: “¿Os estáis insinuando? ¿Queréis mambo, sexo, fiesta? Madre de Dios, pero qué es esta forma de hablar”, exclama, entre gestos de asombro y admiración. Y continúa con una propuesta que ha hecho reír a muchos: cambiar el modelo de intercambio cultural. En lugar de viajar a Estados Unidos, sugiere un nuevo destino obligatorio para los jóvenes: Mallorca. Aunque, eso sí, también abre las puertas de la Costa Brava, la Costa Daurada y el Maresme para que los isleños traigan consigo ese catalán que, asegura, necesita en su vida.

Ola de cariño en redes

Las reacciones no se han hecho esperar. La publicación ha despertado una auténtica ola de afecto por parte de usuarios mallorquines, muchos de los cuales han agradecido públicamente el cariño con el que se habla de su forma de expresarse. Algunos le han agradecido que haya dicho “cosas muy bonitas”, y no han faltado quienes simplemente han celebrado que, por una vez, alguien desde fuera no critique ni corrija, sino que abrace y celebre su manera de hablar con entusiasmo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El audio de un empresario: “Koldo, muchas gracias por lo del Puerto de Bilbao, es una donación de 5.000 euros, eres un crack”
  2. Los Mossos paran en la AP-7 a un camionero por hablar con el móvil y le encuentran 410 kilos de cocaína, hachís y marihuana
  3. Una doctora explica qué le ha pasado a la nariz operada de Lucas, de Andy y Lucas: 'Ha mutado nivel máximo
  4. Alberto y Laura Caballero, creadores de 'La que se avecina', cambian de plataforma: HBO Max estrenará 'Por el amor de Dios
  5. Una inversión millonaria resucita un centro comercial olvidado en una arteria principal de Sabadell
  6. Telecinco cambia al sustituto de 'Socialité': elimina a Calleja tras no funcionar en audiencias y lo sustituye por este programa
  7. La mujer de Pablo Echenique confirma su separación tras 12 años casados: 'Ya era hora de pensar en mí
  8. La inmobiliaria Engel & Völkers deberá pagar 6,4 millones de euros por emplear como falsos autónomos a sus comerciales

Miles de viviendas en España quedarán fuera del mercado en 2030 por su mala eficiencia energética

Miles de viviendas en España quedarán fuera del mercado en 2030 por su mala eficiencia energética

Puigdemont afirma que si hace un año le hubieran detenido "hoy aún estaría en la prisión"

Puigdemont afirma que si hace un año le hubieran detenido "hoy aún estaría en la prisión"

Directo | La extinción del incendio del sur de Francia, ya controlado, tardará "varios días"

Directo | La extinción del incendio del sur de Francia, ya controlado, tardará "varios días"

España supera por primera vez los tres millones de ocupados en el turismo

España supera por primera vez los tres millones de ocupados en el turismo

Los militares elevaron el nivel del agua de un río en Ohio para vigilar el paseo en barco de la familia de JD Vance

Los militares elevaron el nivel del agua de un río en Ohio para vigilar el paseo en barco de la familia de JD Vance

Amazon derrumba sus precios con rebajas de hasta el 85 %: los grandes chollos del día

Amazon derrumba sus precios con rebajas de hasta el 85 %: los grandes chollos del día

TVE anuncia el estreno de 'ENA' tras casi dos años de espera y las críticas constantes de su polémico creador

TVE anuncia el estreno de 'ENA' tras casi dos años de espera y las críticas constantes de su polémico creador

Los históricos propietarios del bar Diego de L'Hospitalet dicen adiós tras 40 años en el Gornal: "Nos ha sorprendido tanto cariño"

Los históricos propietarios del bar Diego de L'Hospitalet dicen adiós tras 40 años en el Gornal: "Nos ha sorprendido tanto cariño"