Verano
Esta es la "mejor playa del mundo" según los ingleses y está en España
Descubre el paraíso escondido de aguas turquesas que solo podrás disfrutar si planificas con tiempo
Tres playas de España se cuelan entre las mejores de Europa, según esta encuesta
Alba Aguilera
Las playas son lo que imagina la mayoría de personas cuando piensa en el paraíso vacacional. Eso sí, no todas son igual de bonitas. Algunas están bien para pasar el día, pero otras consiguen ponerse en lo más alto de los 'rankings'.
Es el caso de una playa de España que ha sido nombrada "la mejor del mundo" por los británicos. Arena blanca, aguas que parecen sacadas de un catálogo de vacaciones de lujo y un entorno que te hace replantearte todo lo que sabes sobre destinos paradisíacos.
Ahora bien, no te emociones demasiado rápido. Porque no vale con coger la toalla y presentarte allí como quien va a su playa de confianza. Esta joya natural es tan exclusiva que para visitarla necesitas hacer una reserva previa.
Porque claro, tanta belleza no podía quedar expuesta al turismo masivo sin consecuencias. Así que las autoridades han tomado cartas en el asunto: hay cupos diarios y normas estrictas para no saturar el lugar. Vamos, que si no madrugas (y reservas con tiempo), te quedas sin sitio.
"El caribe Gallego"
Es en este punto donde te desvelamos el misterio: se trata de la playa de Rodas, situada en las Islas Cíes, dentro del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia. Un arenal de 1,3 kilómetros que ha enamorado incluso a 'The Guardian', que la nombró en su día como la mejor del mundo. Y no les faltan motivos.
Además de su arena blanca y aguas cristalinas, la playa de Rodas es famosa por su entorno natural. Está rodeada de bosques de pinos y eucaliptos que llegan hasta la orilla, creando un paisaje que combina lo mejor del mar y la montaña.
Es por ello que el acceso está limitado y controlado por la Xunta de Galicia. Una medida que pretende preservar el ecosistema de la zona, ya que la afluencia de visitantes en verano es altísima.
Así que ya sabes: si quieres presumir de haber estado en el paraíso sin salir de España, toca organizarlo con antelación. Porque en este caso, la mejor playa del mundo no es para los espontáneos… es para los que reservan con tiempo y suerte.
- El audio de un empresario: “Koldo, muchas gracias por lo del Puerto de Bilbao, es una donación de 5.000 euros, eres un crack”
- Los Mossos paran en la AP-7 a un camionero por hablar con el móvil y le encuentran 410 kilos de cocaína, hachís y marihuana
- Una doctora explica qué le ha pasado a la nariz operada de Lucas, de Andy y Lucas: 'Ha mutado nivel máximo
- Alberto y Laura Caballero, creadores de 'La que se avecina', cambian de plataforma: HBO Max estrenará 'Por el amor de Dios
- Una inversión millonaria resucita un centro comercial olvidado en una arteria principal de Sabadell
- Telecinco cambia al sustituto de 'Socialité': elimina a Calleja tras no funcionar en audiencias y lo sustituye por este programa
- La mujer de Pablo Echenique confirma su separación tras 12 años casados: 'Ya era hora de pensar en mí
- La inmobiliaria Engel & Völkers deberá pagar 6,4 millones de euros por emplear como falsos autónomos a sus comerciales