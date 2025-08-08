Esta es la "mejor playa del mundo" según los ingleses y está en España

Las playas son lo que imagina la mayoría de personas cuando piensa en el paraíso vacacional. Eso sí, no todas son igual de bonitas. Algunas están bien para pasar el día, pero otras consiguen ponerse en lo más alto de los 'rankings'.

Es el caso de una playa de España que ha sido nombrada "la mejor del mundo" por los británicos. Arena blanca, aguas que parecen sacadas de un catálogo de vacaciones de lujo y un entorno que te hace replantearte todo lo que sabes sobre destinos paradisíacos.

Ahora bien, no te emociones demasiado rápido. Porque no vale con coger la toalla y presentarte allí como quien va a su playa de confianza. Esta joya natural es tan exclusiva que para visitarla necesitas hacer una reserva previa.

Porque claro, tanta belleza no podía quedar expuesta al turismo masivo sin consecuencias. Así que las autoridades han tomado cartas en el asunto: hay cupos diarios y normas estrictas para no saturar el lugar. Vamos, que si no madrugas (y reservas con tiempo), te quedas sin sitio.

"El caribe Gallego"

Es en este punto donde te desvelamos el misterio: se trata de la playa de Rodas, situada en las Islas Cíes, dentro del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia. Un arenal de 1,3 kilómetros que ha enamorado incluso a 'The Guardian', que la nombró en su día como la mejor del mundo. Y no les faltan motivos.

Además de su arena blanca y aguas cristalinas, la playa de Rodas es famosa por su entorno natural. Está rodeada de bosques de pinos y eucaliptos que llegan hasta la orilla, creando un paisaje que combina lo mejor del mar y la montaña.

Famosa playa en las Islas Cíes. / Archivo

Es por ello que el acceso está limitado y controlado por la Xunta de Galicia. Una medida que pretende preservar el ecosistema de la zona, ya que la afluencia de visitantes en verano es altísima.

Así que ya sabes: si quieres presumir de haber estado en el paraíso sin salir de España, toca organizarlo con antelación. Porque en este caso, la mejor playa del mundo no es para los espontáneos… es para los que reservan con tiempo y suerte.