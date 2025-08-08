El horóscopo de mañana, viernes 8 de agosto: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 8 de agosto del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Un amigo quizás le decepcione, lo que puede contribuir a apagar su buen humor. Trate de sobreponerse y no descargue su contrariedad en las personas de su entorno. Si lo consigue el día será muy satisfactorio y, además, contará con el apoyo de su pareja.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Día excelente para la vida social, pues resultará una compañía muy agradable para quienes le rodeen. También las relaciones afectivas estarán en cotas altas. Procure no excederse ni en la mesa ni con las copas.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Olvide sus preocupaciones profesionales y disfrute todo lo que pueda con familiares y amigos. Es muy posible que conozca a una persona que llegará a ser muy importante en su vida. La noche se presenta propicia para pasarla en la intimidad.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Las actividades familiares serán la nota más destacada del día. La visita a un pariente, que tenía casi olvidado, será muy constructiva y le servirá de acicate para reconsiderar situaciones en las que se halla inmerso y que puede mejorar.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Si decide practicar algún deporte se sentirá orgulloso de su buena forma. Su grado de actividad estará en cotas muy altas, lo que le permitirá aprovechar muy bien el día. Le quedará tiempo para asistir a un espectáculo y hacer planes con su pareja para el futuro.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

No se preocupe demasiado por cuestiones económicas ya que, si se lo propone, le sobra capacidad para aumentar sus ingresos. A la hora de divertirse no se muestre tacaño o podría tener problemas con su pareja, que no compartirá sus puntos de vista.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Día de intensa actividad social. Olvídese de sus preocupaciones y viva el momento presente. Cuide su aspecto personal, pero no se exceda en sus gastos. Conocerá a personas interesantes y disfrutará de charlas estimulantes.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

No trate de imponer su punto de vista a un amigo íntimo y procure ser persuasivo. Aunque usted vea la situación de forma clara él necesitará tiempo para llegar a sus mismas conclusiones. Es posible que haga cambios importantes en el entorno hogareño.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Su confianza en usted mismo estará en su grado máximo y tendrá tendencia a analizarlo todo. Déjese llevar por los acontecimientos y aproveche al máximo cuantas oportunidades se le presenten para divertirse.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Evite cualquier tipo de discusión ideológica con sus amigos, ya que podría deriva en un enfrentamiento. Quizás su optimismo le haga ver más posibilidades de las que en realidad existen en esos planes que viene acariciando. El día será tranquilo en apariencia, pero lleno de emociones soterradas.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

No sea tan introvertido y muéstrese más comunicativo y afectuoso con una persona de su intimidad. Los amigos le harán pasar hoy muy buenos momentos. Procure ser moderado en sus gastos y no haga excesos de ningún tipo.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Reconsidere sus planes y dedique más tiempo a actividades familiares. Hay alguien cercano a usted que se encuentra solo y le necesita. Procure compaginar obligaciones con diversión y se sentirá más satisfecho con usted mismo.