Un extranjero desvela cuál es la mejor ciudad de España para disfrutar del verano: "Está muy lejos del jaleo de Barcelona"

Muchos extranjeros vienen a visitar o a vivir a España, ya que es uno de los países que mejor calidad de vida tiene. Sin embargo, cuando llegan a la península ibérica se encuentran con una cultura y unas tradiciones totalmente opuestas a las de su país.

Es el caso de un joven australiano que reside actualmente en España y ha querido compartir en su cuenta de TikTok cuál es, para él, la mejor ciudad del país para disfrutar de las vacaciones de verano en la península ibérica. Su elección ha sorprendido a todos y ha generado un gran revuelo en redes sociales.

El australiano reconoce ante todos sus seguidores de TikTok que la mejor ciudad para disfrutar del verano es Madrid. Además, el creador de contenido expone varios argumentos que respaldan su elección.

El primer motivo que otorga es que "el nivel de turismo aquí es mucho menor comparado con Barcelona, Sevilla u otras zonas", aparte comenta que "muchas personas dejan la ciudad".

Por esta razón, las calles de la capital de España en el mes de agosto son muy "tranquilas y pacíficas y se sienten superlocales", ya que son "zonas impresionantes y con solo un puñado de almas".

El australiano realiza planes bastante tranquilos en Madrid, aunque los disfruta al máximo: "Comer tapas, ir a algunos museos, ver un par de Picassos...".

"En general Madrid se vuelve superpacífico y está muy lejos de la intensidad de las multitudes y del jaleo de Barcelona", expone el creador de contenido a través de sus redes sociales.

El vídeo está generando mucha controversia en redes. Un usuario expone que "estuve en Madrid la semana pasada y me sentí exactamente igual. Fue un soplo de aire fresco después de Barcelona. Otro añade: "Barcelona es una ciudad turística, pero para vivir es mucho mejor Madrid".