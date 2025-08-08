Aurelio Rojas, cardiólogo, alerta sobre 3 recomendaciones básicas de nutrición: “No son tan saludables como creíamos”

Son tantos los mitos en relación con la comida que muchos de ellos ya los hemos interiorizado sin ir más allá de la cuestión. El cardiólogo Aurelio Rojas, que cuenta con aproximadamente 600 mil seguidores en Instagram, ha dejado claro en una publicación aquello que mejora (o no) nuestra salud.

Si hay algo que sorprende de todo esto, es que cuando se analizan los alimentos desde una perspectiva científica, vemos que "no son tan saludables como creíamos", según el experto.

La grasa no es el problema

Una de las frases que más hemos escuchado a lo largo de nuestra vida es que la grasa es nociva para nuestra salud. A raíz de eso, los supermercados se han ido llenando de “productos light cargados de azúcar, almidones y aditivos”, tal y como ha afirmado Rojas. Si pensamos que esto es lo correcto, no es así, pues existen “grasas saludables como las del aceite de oliva, los frutos secos o el pescado azul que protegen el corazón y el cerebro”, ha continuado.

Con esto, podemos afirmar que no se trata tanto de que la grasa sea un problema, sino más bien el azúcar y el ultraprocesado.

¿Es bueno comer cinco veces al día?

Por otra parte, el cardiólogo ha desmentido el hecho de que comer cinco veces al día es bueno y necesario para activar el metabolismo. El profesional ha aclarado que "comer constantemente genera más picos de glucosa, más insulina y más inflamación, uno de los grandes causantes de la enfermedad del siglo XXI".

De este modo, y a diferencia de lo que hemos escuchado toda la vida, el ayuno controlado mejora la sensibilidad metabólica y favorece la regeneración celular, cosa que resulta en muchos casos muy útil.

¿Qué hacemos con la sal?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hemos de consumir menos de cinco gramos al día. Sin embargo, Rojas ha comentado que “estudios recientes muestran que si eliminas demasiada sal, también aumentas el riesgo de problemas de corazón, especialmente si eres una persona sana, activa o haces deporte”.

Así pues, el cardiólogo ha añadido que “probablemente el verdadero enemigo no es la sal del salero; sin embargo, el sodio oculto en los productos industriales sí, no en lo que cocinas tú”.