6 viajes que deberías hacer después de cumplir 50 años

Llegar a los 50 no es el final de una etapa, sino el inicio de una nueva forma de viajar. Con más experiencia, tiempo y, en muchos casos, mayor estabilidad económica (aunque nunca sobran los trucos para ahorrar), es el momento perfecto para aventurarse a descubrir destinos que antes parecían inalcanzables. Puedes seguir disfrutando del arte de recorrer el mundo con más calma, sin la ansiedad de la juventud por visitar países como si se tratara de un concurso para tachar nombres de una lista. Aun así, si deseas seguir ampliando tu lista de aventuras, aquí van cinco recomendaciones:

Visita Egipto y haz un crucero por el Nilo

Egipto es un destino fascinante que hay que visitar, al menos, una vez en la vida. ¿Y qué mejor manera de explorarlo con comodidad que a bordo de un crucero por el Nilo? Desde Luxor hasta Asuán, puedes recorrer templos milenarios como Karnak, Abu Simbel y el Valle de los Reyes.

Además, puedes alojarte en un hotel con vistas a las pirámides en El Cairo para vivir una experiencia inolvidable. A menudo pensamos que Egipto es un viaje caro, pero siempre se pueden encontrar grandes ofertas de última hora.

Descubre la Toscana en tren

Si te gusta el buen vino, la gastronomía y el arte, un viaje en tren por la Toscana es una opción perfecta. Con base en Florencia, puedes visitar encantadores pueblos como Siena, San Gimignano o Montepulciano sin necesidad de conducir.

Disfruta de catas de vino, paseos entre viñedos y cenas con vistas al campo italiano; un viaje que a los veinte años podría parecerte aburrido, pero que ahora es una excelente opción.

Disfruta de Marrakech y del lujo de un riad en la medina

Este destino es ideal cuando estés cansado de los típicos destinos europeos, pero tampoco quieras ir muy lejos. En Marrakech, puedes alojarte en un riad de lujo por poco dinero en plena medina, disfrutar de hammams tradicionales y perderte por los zocos (con habilidades de regateo que el tiempo te habrá enseñado).

Desde allí, puedes hacer excursiones al valle de Ourika o a la ciudad costera de Esauira para añadir un toque de aventura a tu escapada.

Navega por los fiordos de Noruega

Un viaje en barco por los fiordos noruegos es la mejor manera de explorar paisajes impresionantes mientras descansas y te relajas.

Desde la colorida Bergen, puedes embarcarte en un crucero que te llevará por estrechos pasajes entre montañas, cascadas y pequeños pueblos pesqueros.

Descubre el Japón más tradicional

Kioto es la ciudad perfecta para sumergirse en la esencia más tradicional de Japón. Puedes visitar templos como Kinkaku-ji (el Pabellón Dorado), pasear por el barrio de Gion entre maikos y geishas, o disfrutar de los jardines zen de Ryoan-ji.

Desde Kioto, una excursión a Nara te permitirá ver el espectacular Gran Buda de Todai-ji y caminar entre ciervos en el parque de la ciudad. Y, por supuesto, podrás disfrutar de la gastronomía japonesa más auténtica: un sueño hecho realidad para cualquier amante del buen comer.

Relájate en el Caribe Colombiano

Cartagena de Indias es un destino vibrante que no puedes perderte si quieres conocer el Caribe. Puedes pasear por las coloridas calles de la ciudad amurallada y disfrutar de su deliciosa gastronomía, con platos típicos como el ceviche, la arepa de huevo o el arroz con coco, mientras te sumerges en el ambiente cálido y acogedor de sus cafés y restaurantes al aire libre.

Para vivir la fantasía paradisíaca con la que siempre has soñado, puedes descansar en un resort en las Islas del Rosario, y relajarte en una habitación con salida directa a las aguas cristalinas del Caribe.