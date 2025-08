El horóscopo de mañana, miércoles 6 de agosto: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 6 de agosto del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Su posición en el terreno profesional tiende a afianzarse y las perspectivas a multiplicarse. En el plano sentimental procure ser más espontáneo y dé rienda suelta a sus impulsos. La noche será favorable a la intimidad.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Trate de tranquilizarse y céntrese en su trabajo, pues dispersando sus energías solo conseguirá perder el tiempo. Vigile su dieta y asegúrese de que es lo suficientemente equilibrada. No haga caso de murmuraciones que pueden no tener fundamento.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

No se deje vencer por la apatía y ponga ilusión en sus actividades profesionales. La suerte le aguarda a la vuelta de la esquina. Normalidad en su vida familiar. Es aconsejable que cuente con su pareja a la hora de salir en busca de diversión.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

En temas profesionales preste atención a lo que realmente importa y olvídese de las minucias. Un exceso de exigencias con sus colaboradores podría ser mal interpretada y motivo de fricción. Las charlas con los amigos pueden ser muy constructivas.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Un viaje por motivos profesionales no solo no le defraudará sino que superará sus expectativas. Sea más racional en su trabajo y procure descansar aunque crea que no lo necesita. Normalidad en sus relaciones afectivas. El amor brillará hoy con luz propia.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Sus asuntos profesionales presentarán una tónica ascendente. En el plano familiar las relaciones no son todo lo buenas que debieran. Trate de ser más comprensivo y abandone su intransigencia. Una velada hogareña sería muy aconsejable.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Surgirá algo que, aunque a primera vista parezca no tener importancia, puede ayudarle mucho en su profesión. Esté, pues, alerta y no desaproveche la ocasión. Una invitación le dará ocasión de conocer a una persona con la que logrará intimar.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

En su labor profesional primarán el entendimiento y la colaboración. Buen día para ir de compras en el que acaso encuentre una oportunidad. Su humor será excelente y su salud a prueba de bombas.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Procure ser más organizado en su trabajo si quiere conseguir buenos resultados. Recibirá noticias de un amigo que le sorprenderán de forma no muy grata. Su vida sentimental es muy satisfactoria, pero deberá ser más atento con su pareja.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Buenos auspicios para llevar a cabo ese proyecto en el que tanto ha trabajado. Procure hacer partícipes de sus inquietudes a sus familiares más cercanos. Lo pasará mejor rodeado de gente que rumiando sus pensamientos a solas.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Su aspecto personal jugará hoy un importante papel en su vida profesional. Encontrará apoyo en nuevas amistades. Procure ser discreto en sus comentarios. En su vida sentimental reinará la armonía.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Tenga mucho cuidado en sus inversiones y no las lleve a efecto sin el asesoramiento de un experto. Deberá cuidar su saludy huir de excesos con la comida y la bebida. Su vida social le permitirá ampliar el círculo de sus amistades.