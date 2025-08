¿Duermes mal y no sabes por qué? Este síndrome podría estar quebrando tu sueño

Dormir bien es uno de los mayores placeres del mundo, pero millones de personas carecen de este privilegio. Y es que los problemas de sueño son, por desgracia, cada vez más frecuentes.

Uno de los mayores obstáculos para poder poner remedio al insomnio es que, en gran parte de los casos, se desconoce el origen exacto de esta imposibilidad para conciliar el sueño.

Es por ello que la 'youtuber' y divulgadora científica conocida en redes como Hiperactina ha querido explicar un síndrome que ella misma padece y que afecta precisamente a sus horas de descanso. "A mí me pasa cada noche", asegura la comunicadora biomédica.

El síndrome que afecta al descanso

"¿Te pasa que no puedes dormir porque tus piernas no paran quietas?", pregunta a su audiencia, a lo que añade: "Tiene nombre. Y no, no estás exagerando", antes de pasar a desvelar cuál es el síndrome que tantas personas padecen sin ser conscientes de ello.

Se trata del Síndrome de Piernas Inquietas, una condición real que, tal como menciona la 'youtuber', "provoca hormigueo, incomodidad e incluso contracciones involuntarias". Concretamente, y tal como la Dra. Laura Lillo Triguero, destacada neuróloga especializada en sueño, explicó en una entrevista para QuirónSalud, es un "trastorno neurológico sensitivo-motor que se caracteriza por la presencia de una necesidad imperiosa de mover las piernas".

Lo más curioso es que sus síntomas aparecen durante los momentos de reposo, especialmente en las últimas horas de la tarde y primer tercio de la noche.

¿Cómo frenar los síntomas?

Según la Dra. Lillo Triguero, los síntomas mejoran con el movimiento, motivo por el que muchos pacientes evitan largos viajes que suponen un reposo prolongado difícil de evitar. Hiperactina, por su parte, aporta algunos 'tips' alternativos que le son útiles para calmar sus piernas durante la noche.

"A mí, por ejemplo, me ayuda aplicar frío. En invierno saco el 'piececito' de la manta y en verano me pongo el ventilador", comparte con sus seguidores de redes sociales. A lo que añade que las principales causas pueden ser la anemia o la falta de hierro, pero en muchos otros casos se desconoce el origen.