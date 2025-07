Una coreana cuestiona el secreto de la dieta española: "No sé si será el aceite de oliva"

Muchos turistas y nuevos residentes que llegan a España se quedan asombrados por la gastronomía del país y, en específico, por la dieta mediterránea. En el caso de los asiáticos, el contraste entre tipos de dieta es evidente, y justamente es el caso que comenta una 'tiktoker' coreana afincada en Barcelona desde más de un año en uno de sus vídeos curioseando sobre los choques culturales que va presenciando.

"Por favor, alguien me puede explicar por qué y cómo que los españoles coméis cinco veces al día y cenáis a las 22 horas y no estáis gordos", lanza la pregunta al inicio del vídeo mientras camina por al calle. En él, remarca que no suele ver a personas con exceso de peso y llega a afirmar que nunca ha visto una chica gorda española.

Entre sus hipótesis se encuentra que los españoles tienen una cultura del deporte muy interiorizada, ya que se suele caminar mucho por la calle, ir en bicicleta o al gimnasio como ocio. La 'tiktoker', Cat, también apunta a que podría ser que pese a que se come muchas veces al día, "la porción es muy pequeña".

Asimismo hace hincapié en que la comparación podría darse ya que ella previamente había vivido en los Estados Unidos y que "todo el mundo sabe que hay mucho problema con la obesidad" allí. Por ello, vuelve a lanzar sus hipótesis remarcando que no sabe "cuál es el secreto" y acaba el vídeo teorizando en que podría tratarse del aceite de oliva.

Entre los comentarios recibidos del vídeo, que se ha hecho viral en la plataforma, resaltan muchos que aseguran que sí que hay existencia de personas con sobrepeso, pero que el número es menor porque la gastronomía española es "sana y variada", además que "solemos hacer mucho deporte la gran mayoría". Entre otros comentarios también aseguran que no comen cinco veces al día y que únicamente hay dos comidas fuertes al día (la comida y la cena), y que el resto sí son porciones más pequeñas.