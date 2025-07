Un camarero estalla contra los clientes: "Pagas lo que consumes, nadie está obligado a invitar"

Trabaja en una de las zonas más transitadas en temporada alta de Ibiza, y aunque está acostumbrado a todo tipo de situaciones, esta vez no ha podido evitar alzar la voz. Miguel Ángel Torres, un conocido camarero de un restaurante de Platja d’en Bossa, ha denunciado en un vídeo en redes sociales la actitud de algunos clientes cuando visitan su establecimiento.

Y no es la primera vez, ya que en vídeos anteriores Torres ha hablado de las prácticas de algunos de sus visitantes, incidiendo en que "el cliente no siempre tiene la razón", y desmontando así ese mito tan extendido. En ocasiones, los clientes faltan al respeto a los empleados o exigen un servicio mayor al acordado. Pero esta vez, su crítica va un poco más allá.

Según relata este camarero, es habitual que a su restaurante acudan personas a pegarse un buen homenaje, pero lo que no considera normal es que tras ello exijan que se les invite algo. "Muchas veces me hace gracia la gente que llega, se gasta dinero, una buena mesa, consumen… y a la hora de la cuenta, de pagar, si no es uno es el otro, te dicen: ‘¿A qué invita la casa?’", cuenta. A lo que él mismo responde: "Vamos a tener algo claro. En la carta no pone ‘si entras invitamos a’, o si hay happy hour y hacemos 2x1. La gente viene, come un buen producto, disfruta de una buena armonía, de buenas vistas... y pagas lo que consumes, nadie está obligado a invitar", afirma rotundo.

Para Torres no es de recibo que tras comer, los clientes exijan que se les invite a algo, bien sea un postre, una copa o un chupito. Acto seguido, habla de un caso en concreto que vivió hace poco en el establecimiento: "Me llegó una mesa un poquito grande, muy majos, que nada más entrar me dijeron: ‘Cuídanos mucho’... sin conocernos de nada. ‘Que somos de fuera y vamos a estar aquí dos semanas’".

Torres, al igual que con todos los clientes que van al restaurante, les habló de la carta. "Les vendí parrilladas, buenos vinitos, postres... Y a la hora de pagar me dicen: ‘¿Y la copa de la casa? Mira lo que hemos gastado’", cuenta el trabajador, que no duda en decir tajante en el vídeo publicado en su Instagram: "Han gastado lo que usted me ha pedido que yo les sirviera".

La polémica, como es habitual en estos casos, no ha tardado en saltar a la palestra. En esa misma publicación hay actualmente más de 2.000 comentarios opinando sobre lo que dice Torres en el vídeo. Y hay de respuestas para todos los gustos. "Si se gastan dinero, por invitar a un chupito o una copa no se arruina el negocio, ¿no crees?", escribe un usuario; a lo que el camarero responde: "Chupitos ya invitamos, pero sin exigir". En el lado contrario está este otro comentario: "Un buen cliente jamás espera que le regalen nada y si tiene buena educación, menos aún lo va a pedir".