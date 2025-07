El consejo de una experta en climatización para corregir a los que utilizan así el aire acondicionado: "Consumes más energía de la que necesitas"

Con el calor sofocante que sufrimos en verano, uno de los mejores aliados para combatirlo es el aire acondicionado. Sin embargo, a veces no pasa una situación que genera mucha impotencia: tienes un calor insufrible y pones el aire. Pero al cabo de unos minutos, el aire es excesivo... tienes frío. Lo apagas, y vuelves al primer punto.

Un mal uso no sólo puede suponer que no combatas bien el calor o que te resfríes, sino también un gasto excesivo de energia.

De ello habla la empresa Daikin en su perfil de TikTok, donde a mediados de julio cuentan con más de 8300 seguidores. En su perfil hacen contenido sobre el uso y trucos relacionados con los aires acondicionados y su energía. Una experta de las expertas de la empresa nos advierte de que riesgos que corremos si hacemos un mal uso: "Podrías consumir más energía de la que deberías".

Subir la temperatura o el modo 'fan', las soluciones

Para no sufrir el frío que puede provocar el aire tras sufrir el calor de verano y a la vez ahorrar en la factura a final de mes, la experta no explica un truco para que no tengamos ninguno de los problemas que pueden llegar a suponer los aires: "Cuando sientas frío, no lo apagues. Mejor sube la temperatura o usa el modo 'fan' (ventilador). De esta manera, tu equipo recircula el aire que ya tienes en ese espacio".

"Si enciendes y apagas el aire acondicionado, este provoca aceleraciones, y consumes más energía eléctrica de la que deberías, y eso hace que aumente tu factura".

De esta forma, ni se siente el frío que supone poner mucho tiempo el aire, evitamos el calor de verano y a la vez no pagamos de más en la factura energética: "Utiliza este consejo y nos lo agradecerás".