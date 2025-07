El horóscopo de hoy, viernes 25 de julio: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de hoy, viernes 25 de julio del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Puede que un almuerzo con otra pareja no resulte tan agradable como creían, ya que mostrarán facetas de su personalidad, desconocidas para ustedes, que les harán sentirse incómodos. Más tarde la compañía de otros amigos les compensará con creces.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Acertará si pasa el día a solas con su pareja. La jornada será gratificante y desaparecerán esas pequeñas nubes que últimamente ensombrecían su vida sentimental. Sin embargo, vigile su bolsillo, ya que su estado de ánimo eufórico podría llevarle a gastar más de lo que puede.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Un miembro de su familia creará problemas con su rebeldía. Aunque hoy no encuentre momento adecuado para poner los puntos sobre las ies no demore el hacerlo. Procure no disgustarse y páselo bien con sus amigos.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Déjese llevar por el deseo de pasar el día fuera de casa, pero procure frenar su tendencia a derrochar. Por la noche usted y su pareja acudirán a casa de unos amigos, donde disfrutarán de una charla estimulante y una compañía agradable.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Hoy se mostrará muy activo y podrá quitarse de encima una serie de obligaciones personales que tiene pendientes. La nota más destacada del día será una reunión con amigos en la que acaso aflore un viejo resentimiento.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Hacer su hogar más confortable será una actividad en la que usted y su pareja ocuparán la mayor parte del día. Por la noche disfrutarán de una vida social intensa y posiblemente conozcan a una persona con quien se sentirán como pez en el agua.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Acaso surja una desavenencia con un pariente político. No le dé demasiada importancia y guárdese sus opiniones, que seguramente serían mal recibidas. Por la noche usted y su pareja conseguirán divertirse a tope.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

No piense en sus obligaciones y dedique el día a pasarlo lo mejor posible. Cultivar la amistad y dejarse llevar por los acontecimientos será lo mejor que puede hacer y de lo que se alegrará. Lleve cuidado con lo que coma, porque el riesgo de molestias digestivas es acusado.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

No quiera abarcar más de lo que puede y si se muestra metódico y realista al hacer sus planes le saldrán mejor. El día se prevé tranquilo y con pequeñas cosas que resultarán gratificantes.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Es posible que no disponga de mucho tiempo para usted mismo, pues tendrá que dedicárselo a otra persona que le necesita. Por la noche, en cambio, lograrán resarcirse con creces usted y su pareja.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Acaso deba hacer una invitación por motivos profesionales, lo que puede derivar en buenas posibilidades de negocio. No se deje deslumbrar, pero tampoco deseche ideas apuntadas, que podrían significar un notable incremento de sus ingresos.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

No trate de emular a nadie y mantenga sus gastos dentro de sus posibilidades. También deberá frenar su tendencia a la extravagancia, que no compaginará bien con las personas que le rodean. Desconfíe deofertas demasiado atractivas y no compre algo de valor sin asegurarse antes.