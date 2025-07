Hugo Hernández, psicólogo experto en atracción sobre la autoestima: "Son vistas como parejas más deseables y atractivas"

En el complejo universo de las relaciones humanas, la búsqueda de una pareja compatible a menudo se centra en atributos visibles como el atractivo físico, el estatus social o los intereses compartidos. Sin embargo, existe un pilar fundamental, a menudo invisible pero inmensamente poderoso, que determina no solo la calidad de nuestras conexiones, sino también nuestra capacidad para atraer a otros: la autoestima. El psicólogo Hugo Hernández, experto en el campo de la atracción, ha arrojado luz sobre este factor crucial, subrayando una verdad esencial: las personas con una sólida autovaloración son vistas como parejas más deseables y atractivas. Esta afirmación va más allá de un simple consejo de autoayuda; se sustenta en una profunda comprensión de la psicología interpersonal y los mecanismos que rigen la elección de pareja.

La autoestima no es un rasgo estático, sino un componente dinámico de nuestra psique, moldeado por experiencias, relaciones y, sobre todo, por el diálogo interno que mantenemos con nosotros mismos. Como bien señala el contexto inicial, factores externos pueden influir en ella, pero su verdadero anclaje reside en la autocrítica y la autovaloración. Según Hernández, este pilar interno es, de hecho, la variable más significativa a la hora de evaluar el atractivo de alguien, superando a otros factores más superficiales.

El magnetismo de la autovaloración

¿Por qué una alta autoestima resulta tan magnética? La respuesta radica en lo que proyecta. Una persona con una sana autovaloración irradia confianza, seguridad y autonomía. No busca en una pareja un salvavidas emocional o alguien que llene sus vacíos existenciales, sino un compañero para compartir un camino de crecimiento mutuo. Esta independencia es profundamente atractiva porque libera a la otra persona de la pesada carga de ser la única fuente de validación y felicidad. Las personas con baja autoestima, por el contrario, a menudo transmiten una necesidad constante de aprobación y un miedo latente al abandono. Esto puede generar dinámicas de dependencia emocional, donde la relación se convierte en un mecanismo para calmar inseguridades en lugar de ser un espacio de alegría y expansión.

Hugo Hernández enfatiza que la ciencia respalda esta noción. El atractivo no se limita a la simetría facial o a un cuerpo escultural; se nutre de la energía que emana de un individuo. Alguien que se valora, que conoce sus fortalezas y acepta sus debilidades, que se siente merecedor de amor y respeto, camina por el mundo con una postura diferente. Su comunicación es más asertiva, sus decisiones son más firmes y su presencia es, en general, más sólida y tranquilizadora. Es este conjunto de comportamientos y actitudes, derivados de una autoestima elevada, lo que realmente captura la atención y el interés de potenciales parejas de calidad.

La estabilidad como pilar de relaciones satisfactorias

El análisis de Hugo Hernández va un paso más allá, conectando directamente la autoestima con la calidad y durabilidad de las relaciones. Su afirmación de que "las relaciones con personas con la autoestima alta son más estables y satisfactorias" es clave para entender por qué este rasgo es tan codiciado. Una relación construida sobre dos autoestimas fuertes es, por definición, más resiliente. Cuando ambos miembros se sienten completos por sí mismos, los conflictos se gestionan de manera más saludable. No se perciben las críticas como ataques personales devastadores, sino como oportunidades de mejora en la comunicación y la convivencia.

En estas dinámicas, hay menos espacio para los celos patológicos, la manipulación o la inseguridad constante. Una persona segura de sí misma no necesita controlar a su pareja porque confía en su propio valor y en el vínculo que han construido. Esto fomenta la creación de límites saludables, donde cada individuo mantiene su espacio personal, sus amistades y sus pasiones, enriqueciendo la relación en lugar de disolverse en ella. Las relaciones se vuelven un equipo de dos jugadores fuertes, no una dinámica de cuidador y necesitado. Por ello, la búsqueda de un compañero con alta autoestima no es un acto de superficialidad, sino una decisión inteligente que apuesta por un futuro de relaciones estables y emocionalmente nutritivas.

La ley del espejo: buscando un reflejo de nuestro propio valor

Finalmente, Hernández desvela un patrón de comportamiento fascinante: "las personas con alta autoestima prefieren emparejarse con personas con alta autoestima". Este fenómeno, que podríamos llamar la "ley del espejo", es una forma de selección natural en el ámbito sentimental. Una persona que ha trabajado en su crecimiento personal y ha cultivado un fuerte sentido de su propio valor, instintivamente se sentirá atraída por alguien que vibre en una frecuencia similar. Descartan a las personas con la autoestima debilitada no por crueldad, sino porque la dinámica que proponen es agotadora e incompatible con su propio bienestar.

Una persona segura busca un igual, un cómplice, no un proyecto de reparación. Por lo tanto, el mensaje más poderoso que se desprende de las reflexiones de Hugo Hernández es que la mejor estrategia para atraer parejas deseables y atractivas no es aprender técnicas de seducción, sino embarcarse en el viaje de fortalecer la propia autoestima. Al convertirnos en la persona que desearíamos encontrar —segura, autónoma, y satisfecha consigo misma—, no solo mejoramos nuestra propia vida de manera radical, sino que, casi sin esfuerzo, nos volvemos irresistiblemente atractivos para aquellos que también han hecho ese mismo trabajo interior.