Rafael Juristo, experto en privacidad, aclara el escándalo de la 'kiss-cam' del concierto de Coldplay: “Estos son los motivos por los que no habría ocurrido en España”

El famoso vídeo del concierto de Coldplay en Boston, donde se veía a una pareja de infieles abrazados durante la 'kiss-cam' ha dado la vuelta al mundo. Con millones de reproducciones y después de la renuncia de Andy Byron, el CEO 'cazado' con Kristin Cabot, la jefa de RRHH de la misma empresa, se abren muchas preguntas alrededor del viral hecho. ¿Fue legal mostrarlos en la cámara sin su consentimiento?

De ello habla Rafael Juristo, un abogado especialista en derechos de imagen. El experto en privacidad aclara algunas dudas al respecto de la legalidad de mostrar en la gran pantalla a asistentes de concierto y explica por qué esto no sucedería nunca en España: "Aquí la imagen es una manifestación de la personalidad y está protegida como derecho fundamental por la Constitución".

Intromisión ilegítima y vulneración a la intimidad personal

"Esto implica que no puede captarse ni difundirse sin el consentimiento de la persona afectada, salvo en los supuestos legalmente establecidos". Además, explica lo que supone una 'kiss-cam' en España ante la ley: "Es una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen y una vulneración del derecho a la intimidad personal".

"La imagen constituye un dato de carácter personal", explica Jursito. En España, su tratamiento captación, uso y publicación requiere el consentimiento del afectado o, que debe ser informado, específico, libre e inequívoco, por lo que no se puede distribuir o hacer público sin el consentimiento de las personas implicadas: "Este consentimiento no puede presumirse, salvo que concurrirá un interés legítimo superior, lo cual no se aplica en este caso".