Un experto revela el motivo por el que no debes echarte jamás perfume en el cuello: “Manchas en la piel”

La gran mayoría de la población no puede salir de casa sin echarse un poco de colonia o perfume en el cuello y su ropa. Un gesto cotidiano que te podría jugar una mala pasada en verano tal como ha revelado un experto en seguridad en su perfil de Instagram. Todo el mundo tiene como aliado a las fragancias durante los tres meses de verano en los que sudas más y mantener el buen olor corporal es tarea complicada en las horas centrales del día.

Los expertos se han puesto de acuerdo en los últimos años para afirmar que no es nada recomendable echarse perfume directamente en el cuello por diversos motivos que te pueden generar a largo plazo problemas de salud. Todos afirman que se trata de una zona del cuerpo muy sensible y que las fragancias pueden causar irritación, manchas o alergia.

Los perfumes son uno de los productos cosméticos más caros que existen. Hay fragancias que cuestan miles de euros mientras que las de imitación huelen muy parecido y están al alcance de todos los bolsillos.

Imagen de archivo de un perfume / PIXABAY

Sin tener cuenta el precio de mercado, los expertos en la materia también recomiendan echarse el perfume, caro o barato, en otras zonas del cuerpo que no sean el cuello como podrían ser las orejas o las muñecas además de la ropa. Así, todo el mundo puede huir de las reacciones adversas.

"Será tu punto más débil"

Miguel Assal, técnico de emergencias, se ha hecho viral en las últimas horas al recordar los motivos por los que jamás debes echarte perfume en el cuello. "No lo hagas más".

El popular creador de contenido ha querido también salir a desmentir la teoría de que el perfume puede acabar dañando a la tiroides. "Muchos vídeos comentan que el perfume se absorbe en la piel, actúa como disruptor endocrino y puede afectar a tu tiroides, aunque esto se puede considerar un mito. Todavía no hay suficientes estudios que lo corroboren", analiza.

Por otro lado, Miguel Assal lanza un mensaje de alerta sobre todos aquellos perfumes que no están homologados. "Parece que no hay componentes en los botes, pero en muchos casos están escondidos detrás de la pegatina", detalla. "No te lo eches en el cuello. Muchas fragancias son fotosensibles, si te lo aplicas y te expones al sol, esa zona será tu punto más débil. Si lo haces de forma repetida, envejecimiento y manchas en la piel. Echátelo en la ropa y ya", concluye el popular técnico de emergencias.