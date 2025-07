Los peligros ocultos de la resonancia magnética

La noticia del fallecimiento de un hombre de 61 años en plena resonancia magnética por un descuido en Long Island, Nueva York (EEUU) ha activado todas las alarmas de las personas quienes tienen que someterse al mismo procedimiento médico. Aunque puede parecer alarmista, el hombre no murió por una negligencia o un error de la maquinaria propiamente, sino por el hecho de no haber seguido las instrucciones a la hora de someterse a la prueba.

De las primeras condiciones que advierten los propios médicos a la hora de realizar la prueba es quitarse todos los complementos metálicos, entre ellos piercings o joyería. Este detalle le pasó inadvertido al personal durante la prueba de la víctima mortal, quien llevaba una pesada cadena de metal al cuello y que acabó siendo arrastrada por la descomunal fuerza de la máquina.

Pese a que el hospital no ha ofrecido más información sobre lo ocurrido, las autoridades han confirmado que el hombre no tenía autorización para estar en esa sala durante la prueba. Sin embargo, no es la primera vez que sucedía. Mirando atrás, en 2001 un niño murió cuando un tanque de oxígeno que estaba en la misma sala fue atraído al interior del escáner en plena prueba (por el campo magnético); 17 años más tarde otro incidente en la India acabó con una víctima mortal por la misma causa. Uno de los más recientes, en 2023, una enfermera quedó atrapada entre una camilla y el túnel de la máquina.

Los riesgos ocultos

Pese a que las resonancias magnéticas no implican directamente dolor ni exposición a radiación, existen algunos factores de riesgo. Estos son especialmente para quienes llevan marcapasos, prótesis ferromagnéticas o implantes cocleares. Por ello, previamente a la prueba a cada paciente se le debe indicar si tiene alguno de estos factores de riesgo que pueden pasar inadvertidos como un simple tatuaje (que también contiene partículas metálicas y puede causar leve picor).

Otro de los riesgos es para aquellos quienes experimentan ansiedad o claustrofobia al verse envueltos en un espacio muy limitado y con ruidos estridentes durante varios minutos seguidos.

Sin embargo, de los riesgos con más peligro son los objetos que pueden ser arrastrados por el campo magnético, como lo fue el caso del collar en Long Island o el tanque de oxígeno en 2001.

Los escáneres generan campos magnéticos que superan los 1,5 teslas en muchas ocasiones, una fuerza que es capaz de mover una silla de ruedas u otros objetos metálicos, poniendo en riesgo la vida del paciente y personal médico. Por ello, antes de empezar con el procedimiento médico, se debe retirar todo tipo de complementos magnéticos y los implantes, en particular, tienen que ser evaluados para asegurar su compatibilidad.

Además, cuando las resonancias son con contrastes intravenosos, un riesgo se añade: el de las reacciones adversas al contraste. La substancia puede ocasionar insuficiencia renal, alergias o anemia falciforme; por ello siempre debe consultarse con el radiólogo antes del procedimiento, sobre todo si el paciente ha tenido reacciones previas. Además, aunque no se ha demostrado daño directo, muchas instituciones prefieren evitar realizar resonancias magnéticas durante el embarazo, especialmente en el primer trimestre.