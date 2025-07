La OCU alerta: estos 3 protectores solares infantiles no tienen el factor de protección anunciado

Con la llegada del verano y las vacaciones, la exposición al sol es más habitual, por lo que es importante hacer uso de protectores solares que eviten posibles daños en la piel. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado un análisis de 21 cremas corporales con Factor de Protección Solar (FPS o SPF, por sus siglas en inglés) 50 y 50+ que se encuentran actualmente a la venta en supermercados, perfumerías, farmacias y parafarmacias.

Los resultados del estudio han revelado que 3 de las 21 cremas corporales que se han analizado no alcanzan el factor de protección que anuncian. El SPF es la medida con la que se indica el nivel de protección que ofrece el producto contra los rayos ultravioleta B, causantes de quemaduras solares y de contribuir al cáncer de piel. Según el análisis, estos tres productos tienen un SPF 30, por lo que no corresponderían a lo anunciado en su etiquetado. Además, se han sometido a un segundo análisis para confirmar los resultados, y los productos en cuestión son todos infantiles. Estos son:

Ecran Denenes Leche protectora infantil pieles sensibles y atópicas FPS 50+, Spray pistola de 270 ml. No cumple con el SPF ni el UVA indicados.

Nivea Sun Kids Ultra protege & cuida SPF 50+. Tubo de 150 ml. No cumple con el SPF indicado.

Cien Sun (Lidl) Crema solar infantil SPF 50. Tubo de 100 ml. No cumple con el SPF indicado.

Advertencia de la OCU

La OCU asegura que la detección de productos no conformes a lo etiquetado es algo bastante más habitual de lo que parece. Es por eso que pide un refuerzo de la actual normativa legal para evitarlo. De hecho, ya ha denunciado estos casos ante la Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) y ha pedido la realización, de forma urgente, de todas las comprobaciones necesarias.

Además, la OCU también ha solicitado que la Aemps haga públicas estas comprobaciones, para que los consumidores puedan detectar con facilidad los productos afectados. Por parte de la agencia, esta tiene intención de adaptar el marco legal al conocimiento científico y técnico actual para disponer de un método de medida robusto para determinar con mayor precisión el factor de protección solar. Asimismo, la OCU ya trabaja en esta línea con otras organizaciones europeas.

Recomendaciones para los consumidores

La organización recomienda a todos los consumidores que estén interesados en una crema solar de protección 50 o 50+ que se informen con detenimiento para elegir un producto eficaz y que proporcione realmente la protección que se indica en el etiquetado, especialmente si se trata de un producto destinado a los niños.

El estudio se ha llevado a cabo de forma conjunta con otras organizaciones del ICRT (International Consumer Research and Testing) en un laboratorio certificado, experto e independiente, gracias el método HDRS (Espectroscopia de Reflectancia Difusa Híbrida), que combina mediciones 'in vivo' e 'in vitro' y que es reconocido por la industria cosmética.