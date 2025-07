El truco infalible para enfriar latas de refresco y cerveza calientes

El debate entre los amantes del calor y quienes prefieren el frío es eterno e irresoluble. Pero esto no quiere decir que ambos bandos no puedan coincidir en opinión sobre cómo es la mejor manera de pasar ambos extremos de temperatura. Pocos discuten que sin una bebida bien fresquita el verano no sienta igual de bien, pudiendo resultar insoportable.

Y es que no hay nada más fastidioso en el estío que sentir la imperiosa necesidad de tomar un refresco y encontrarlo a temperatura ambiente. Una situación que puede resolverse en pocos minutos siguiendo unos sencillos pasos.

Hay dos versiones de efectivos trucos para conseguir el objetivo: la que implica el uso del congelador y la que no. Para ambas, se necesitan algunos materiales muy fáciles de conseguir, ya que acostumbran a estar en todas las cocinas.

Dos trucos: con y sin congelador

Para el primer caso, los pasos a seguir no tienen ningún misterio. Se trata de envolver la lata o botella que deseas enfriar rápidamente con una o dos capas de papel de cocina mojado. Seguidamente, añadir una pizca de sal y dejar el invento en el congelador durante 10 minutos, tiempo suficiente para que la bebida esté lista para refrescarte.

Pero, ¿por qué un trozo de papel de cocina mojado iba a acelerar el proceso de refrigerio? El motivo radica en que el aire seco del congelador produce que el agua del papel se evapore rápidamente, haciendo así que se enfríe la bebida. La sal, por su parte, ayuda a absorber calor de la botella.

Este 'tip' también te puede servir cuando vayas a la playa. A falta de nevera portátil, lleva papel contigo, mójalo con el agua del mar, que además es salada, y cubre bien la bebida con él. Si ya la llevas fría, verás que aguanta más tiempo. Si la llevas del tiempo, al menos no se calentará más. Repite el proceso periódicamente, eso sí.

Lata de cerveza. / PIXABAY

Por otro lado, si no tenemos un congelador a mano, pero sí tenemos hielo, existe otro método para agilizar el enfriamiento del líquido. Para este clásico sistema se necesitan hielo, agua, sal y un gran recipiente en el que verter y mezclar los tres ingredientes anteriores.

Este segundo proceso también es efectivo gracias a la reacción endotérmica del agua y la sal, absorbiendo el calor de las latas. Dado que la sal necesita calor para disolverse, lo cogerá de la lata o la botella en cuestión y provocará que el frío de los hielos llegue mucho más veloz al recipiente. Esta opción es incluso más rápida que la primera, observando resultados a los cinco minutos.