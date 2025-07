El horóscopo de mañana, lunes 14 de julio: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 14 de julio del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Habrá algunos aspectos de su profesión que no serán lo positivos que debieran, pero la tensión del trabajo y las entrevistas harán que no pierda su optimismo. La velada se anuncia teñida de romanticismo. Su pareja no le defraudará.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Deberá tener paciencia, ya que los logros que esperaba se demorarán, aunque solo será por corto plazo. Si no mide sus palabras puede tener un enfrentamiento serio con un amigo. La noche se presenta hogareña, aunque con ramalazos de mal humor de algún pariente.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Recuperará su buena forma después de un pequeño bache y se sentirá con fuerza para acometer cuanto se presente en su camino. No se deje llevar de su euforia y no adquiera compromisos económicos de los que se arrepentiría. Familia y amigos le harán disfrutar de su tiempo libre.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Es posible que un intermediario aporte algo positivo a su trabajo. Se sentirá inclinado al estudio y a la investigación, a los que sacará muy buen provecho. Hay un problema que le preocupa, pero su solución será inmediata.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Los asuntos profesionales no irán al ritmo previsto, pero su excelente estado de ánimo le hará encajar con buen espíritu las demoras. En su vida social le acompañará el éxito, aunque deberá tener cuidado con las personas que conozca, pues alguna podría crearle problemas.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

La jornada laboral pasará hoy sin pena ni gloria. No es buen día para hacer préstamos, aunque sea un buen amigo el que se lo pida. En el plano sentimental la velada le deparará momentos muy felices.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Olvide su timidez y exponga con seguridad y convicción sus ideas. Tendrán apoyo y buena acogida. Compartir sus puntos de vista con personas de su intimidad le ayudará a ver las cosas con más claridad y recibirá el aliento que necesita.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Día favorable para reuniones profesionales y para tomar importantes decisiones. Si va de compras es muy posible que encuentre cosas de su agrado y a muy buen precio. La noche le brindará la oportunidad de pasarlo bien.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Se sentirá contrariado, pues tardará en recibir un dinero con el que contaba. Procure superarlo y no deje que su mal humor les estropee el día a usted y cuantos le rodeen. Tiene posibilidades de divertirse a tope.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Sea prudente a la hora de adoptar nuevos métodos para incrementar sus ingresos, pues podría tener pérdidas en vez de ganancias. Quizás vuelva a pensar en un proyecto que tenía abandonado. Una visita familiar puede resultar molesta.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

El intercambio de confidencias con un socio o compañero será mutuo, afianzándose su amistad. Es posible que se sienta preocupado por un familiar. El final de la jornada será más satisfactorio de lo que pensaba.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Día propicio para llegar a acuerdos con sus socios sobre inversiones. Gestiones encaminadas a este fin tendrán buenos resultados. Acaso deba asistir a una cena de negocios en compañía de su pareja, que se sentirá contrariada por esta obligación.