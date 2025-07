Se harta del humo de un vecino en Barcelona y le deja esta nota: la respuesta ya es viral

Una relación, normalmente, es complicada de llevar, pero aún suele serlo más en un bloque de vecinos. En las zonas residenciales de las casas unifamiliares, los residentes tienen menos contacto directo entre ellos y tienen más privacidad.

Sin embargo, en las comunidades de pisos la situación es muy diferente. Por ello, es más fácil que haya discrepancias entre los habitantes del edificio. Vivir puerta con puerta o pared con pared con alguien es un reto para cualquiera.

Un método a la antigua

A menudo, los propietarios cuelgan notas en las zonas comunitarias para expresar las incomodidades que provoca algún vecino.

En esta ocasión, uno de los edificios de Barcelona ha sido testimonio de un rifirrafe entre vecinos, una situación extrema entre el enfrentamiento y lo gracioso. Y la cuenta @LiosdeVecinos en X (antes Twitter) ha publicado la foto de una nota, colgada en el ascensor del bloque.

La nota sublime

"¡Veci, tu marihuana tiene más presencia que tú! No sé quién eres... pero tu porro ya conoce a todos en el edificio. Verás, con este calor, uno abre las ventanas desde temprano para que refresque un poco el piso... pero sorpresa: en lugar de airecito entra tu nube, densa y persistente, desde sabe Dios qué piso", se puede leer al principio del cartel colgado en una de las zonas comunes.

El dueño continúa indignado: "Y es que empiezas desde primera hora de la mañana y terminas bien entrada la noche. No es brisa lo que entra, es un 'after party' herbal en toda regla. Ya mi alfombra huele a 'reggae'. Sé que cada quién hace con su vida lo que quiere, pero si vas a fumar como si no hubiera un mañana, al menos asegúrate de no exportar tu cosecha por las rendijas".

"Porque te aviso: tu nube ya ocupa más metros cuadrados que tu propio piso. Y no es por molestar, pero algunos apreciamos que nuestro hogar huela bien, no como el pasillo de un 'coffe shop' de Ámsterdam en pleno agosto. Así que, si puedes cerrar un poco la ventana, salir al monte o fumártelo bajo una campana extractora... nos harías un gran favor", denuncia el propietario.

Concluye de forma irónica: "Con respeto, humor, y muchas ganas de volver a oler mi ambientador: tu vecino que no pidió membresía al 'Club del canuto'".

Mientras tanto en Barcelona…

Comentarios de todo tipo

Algunos usuarios de la red social no han tardado en comentar la nota, compartiendo desde la opinión del propietario hasta la manera de hacer humor sobre estas situaciones: "Anda! A mí me pasa exactamente lo mismo con un vecino! No hay límite horario para el atufe a porro, no soy yo quién para decirle lo que tiene que hacer, pero yo me lo haría mirar, eso ya es más que vicio", afirma uno de ellos.

Otro comenta: "Envidio el sentido del humor de algunas personas".