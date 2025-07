Viajar a tu manera: LEVEL y el encanto de cruzar el Atlántico sin escalas

Viajar siempre ha sido una de las formas más poderosas de inspiración. En los aeropuertos empiezan nuevas historias, y es desde Barcelona, donde LEVEL conecta a las personas con algunos de los destinos más impresionantes de América. Con vuelos directos desde el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, LEVEL acerca la energía de Nueva York, la creatividad de Los Ángeles, la elegancia de Boston, el ritmo de Miami, la diversidad cultural de San Francisco, el carácter de Buenos Aires y la sofisticación de Santiago de Chile. Vuelos que cuidan hasta el más mínimo detalle para empezar el viaje de la mejor manera.

Destinos para soñar: LEVEL te conecta con vuelos directos desde Barcelona

Imagina empezar el día con un café en la esquina de Brooklyn y terminarlo viendo las luces de Empire State desde un rooftop en Manhattan. Sentir el cruce entre historia y modernidad en Boston, donde cada edificio tiene un pasado y cada calle está llena de futuro. Perder la noción del tiempo bajo el sol de Miami, entre playas infinitas, arte urbano y sabores latinos que despiertan todos los sentidos.

O quizá sueñas con conducir por la costa californiana, entre el aire libre de Los Ángeles y el carácter bohemio de San Francisco, visitar la casa de Pablo Neruda, La Chascona, en Santiago de Chile o pasear por las calles de Buenos Aires bajo los imponentes edificios del siglo XIX. Lugares tan distintos como únicos entre sí, pero unidos por algo en común: un deseo de descubrir, de experimentar y de vivir. ¿Y lo mejor? Todo esto es posible con LEVEL.

Fly your way: decide cómo volar

Con LEVEL, el viaje comienza antes de llegar. Desde el momento en que decides tu destino, eliges también cómo vivir cada etapa del vuelo. Porque su propuesta Fly your way te permite configurar tu experiencia: eliges lo que quieres, evitas lo que no necesitas. Puedes reservar tu comida preferida antes de despegar, pedir tu amenity kit ideal, elegir más espacio o más flexibilidad. Todo con un solo objetivo: que el viaje sea tan tuyo como el destino. Además, todo se podrá seleccionar de forma anticipada través de my.flylevel.com.

“Fly your way”, la aerolínea invita a di- señar el trayecto a medida. / D.R.

Confort y entretenimiento

A bordo, la experiencia LEVEL se completa con una atención cuidada al detalle. La cabina se divide en dos clases: Economy y Premium Economy. Esta última ofrece un plus de comodidad, con más espacio entre asientos, mayor reclinación, reposapiés ajustable, embarque prioritario, menú a bordo y un ambiente más tranquilo y exclusivo.

El nuevo amenity kit está disponible sin coste en Premium Economy y a la venta en Economy. Como todo en LEVEL, es totalmente personalizable, con diferentes combinaciones de artículos de confort, y se ha diseñado con criterios sostenibles, reduciendo al máximo el uso de plásticos.

Durante el vuelo, el pasaje puede disfrutar de más de 400 contenidos de entretenimiento, que van desde películas y series hasta opciones de mindfulness y yoga. También se ofrece Wi-Fi, con servicio de mensajería gratuito y paquetes adicionales de datos para quienes deseen estar conectados.

Menú a bordo y un ambiente más tranquilo y exclusivo en LEVEL. / D.R.

Un compromiso sostenible

Esta plataforma no solo permite disfrutar de una experiencia cómoda y personalizada, sino que también refleja el compromiso sostenible de la compañía: al optimizar la carga de productos a bordo, se reduce el peso del avión y se minimiza el desperdicio de comida y materiales, en línea con el objetivo de cero emisiones netas para 2050 del grupo IAG.

Desde Barcelona al mundo LEVEL es la aerolínea de largo radio de International Airlines Group (IAG), el mismo grupo que integra a aerolíneas como British Airways, Iberia, Vueling o Aer Lingus, y desde 2023 se ha posicionado como el primer operador de largo radio del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

La compañía tiene todo pensado para que volar sea tan sencillo como inspirador. Porque con LEVEL, el viaje empieza desde que lo imaginas. Tú eliges el destino, tú decides cómo vivirlo. Y LEVEL tiene todas las comodidades al alcance, empezando por un vuelo directo y sin escalas desde Barcelona.