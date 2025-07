Gabriel Rufián 'cuela' en el Congreso a Lamine Yamal y Nico Williams: 'Me tienen despistado'

La portavoz de Vox, Rocío de Meer, hablaba abiertamente de deportar a siete u ocho millones de personas de origen extranjero el pasado lunes, incluidos sus hijos nacidos ya en España. Unas declaraciones que el presidente del partido, Santiago Abascal, quiso matizar, pues aseguró que no pueden saber el número de migrantes que creen que deberían ser expulsados. "No sabemos cuántos son. Cuando lleguemos al Gobierno lo sabremos. Y se irán todos", subrayó.

Unas declaraciones que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, no ha querido pasar por alto en la comparecencia de este miércoles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así, ha acabado hablando de Lamine Yamal y Nico Williams, estrellas del fútbol español e hijos de migrantes.

Lamine Yamal y Nico Williams

"Usted dice que van a expulsar a ocho millones de migrantes en este país y a sus hijos. También Lamine Yamal, ¿no? También Nico Williams, ¿no?. No creo", preguntó irónico a Santiago Abascal. Rufián quiso cuestionar lo que considera una doble moral respecto a los inmigrantes. "Estos extranjeros [capital extranjero que adquiere y explota el mercado de la vivienda] no molestan a VOX porque son ricos y casi todos blancos. Los españoles primero hasta que llega un extranjero rico, que entonces los españoles después", manifestó.

Asimismo, Rufián aseguró que Vox le tienen "despistado". "No quieren a los 'indepes' porque no queremos ser españoles y no quieren a los migrantes porque quieren ser españoles. Entonces, ¿a quiénes quieren?".

"Ustedes no van a expulsar a nadie, a nadie, y mucho menos a ocho millones de personas de este país. Primero porque si expulsan a tanta gente va a tener que trabajar hasta Abascal", concluyó el político catalán.

"No tienen vergüenza"

Durante la comparecencia, Rufián también les ha cuestionado a los diputados de PP y VOX su postura respecto a la situación en la Franja de Gaza. "Cómo es posible que vayan frente a clínicas abortivas por un cigoto de 15 días y, en cambio, jaleen que se asesine a niños cada día en Gaza", remarcando que "no tienen vergüenza".

El dirigente independentista cree que la única diferencia entre el "genocidio" que está llevando a cabo Israel sobre Gaza y el que se llevó a cabo en el campo de concentración nazi de Auschwitz es que el primero "lo estamos viendo y se puede parar".