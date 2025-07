La ola de calor pone en peligro este producto: se agota

España, acostumbrada a los veranos cálidos, se enfrenta cada año a la intensidad creciente de las altas temperaturas, exacerbadas por el cambio climático. Las olas de calor son cada vez más frecuentes, duraderas y severas, poniendo a prueba no solo la resistencia humana y de los ecosistemas, sino también la infraestructura y el suministro de productos esenciales para sobrellevarlas. En este contexto de termómetros disparados, un producto que a menudo damos por sentado en nuestra vida diaria ha pasado rápidamente de ser un simple acompañamiento a una necesidad básica: el hielo. Con el arranque contundente del verano y temperaturas que no dan tregua ni de día ni de noche, la demanda de bolsas de hielo se ha disparado a niveles excepcionales, poniendo bajo una presión sin precedentes a la cadena de producción y distribución de este bien tan solicitado. La situación actual evoca los fantasmas de la escasez vivida en veranos anteriores, obligando al sector a trabajar a pleno rendimiento mientras la alerta de un posible desabastecimiento se cierne sobre consumidores y negocios.

La intensa demanda bajo el sol abrasador

El vínculo entre una ola de calor y el aumento del consumo de hielo es directo e inmediato. Ante temperaturas extremas que superan con creces los 30 o 35 grados centígrados, y que a menudo se mantienen elevadas durante la noche, la búsqueda de alivio térmico se convierte en una prioridad. El hielo es fundamental para refrescar bebidas, permitiendo que millones de personas puedan paliar la sensación de calor sofocante. Pero su uso va mucho más allá del simple refresco. Se utiliza para mantener fríos alimentos y bebidas durante desplazamientos, pícnics o jornadas de playa. Es vital en la conservación de ciertos productos en comercios minoristas y, en algunos casos, puede tener aplicaciones terapéuticas o de primeros auxilios para reducir hinchazón o aliviar golpes de calor leves.

La magnitud del incremento de la demanda se refleja claramente en los puntos de venta. En los supermercados y grandes superficies, el comportamiento de compra de los consumidores ha cambiado drásticamente. Si en condiciones normales un cliente podía llevarse una o dos bolsas de hielo, la urgencia impuesta por el calor extremo duplica o incluso cuadriplica esta cantidad, con clientes que compran cuatro o más bolsas de una sola vez para asegurarse el suministro. Paralelamente, el sector de la hostelería –bares, restaurantes, chiringuitos, cafeterías–, cuya actividad se dispara en verano y depende crucialmente del hielo para sus servicios de bebidas frías y conservación, ha multiplicado sus pedidos a proveedores. Esta doble presión, desde el consumidor final y desde el canal Horeca (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías), crea un pico de demanda extraordinario que requiere una respuesta logística y productiva igualmente excepcional por parte de los fabricantes. El hielo deja de ser un lujo o un complemento para convertirse en un recurso esencial para hacer frente a las condiciones meteorológicas adversas.

La producción al límite: desafíos industriales

Para hacer frente a esta demanda disparada, la industria del hielo en España ha activado el "modo emergencia". Las fábricas operan las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin interrupciones, en un esfuerzo titánico por abastecer el mercado. Ejemplos como la fábrica de Coria del Río, en Sevilla, ilustran la magnitud del esfuerzo, produciendo hasta 120.000 kilogramos de hielo al día. Las máquinas trabajan a pleno rendimiento, un ritmo que exige un mantenimiento constante y pone al límite la capacidad operativa de las instalaciones y del personal.

Sin embargo, la propia naturaleza del calor extremo que impulsa la demanda introduce un desafío paradójico en el proceso de producción. Las máquinas productoras de hielo funcionan mediante ciclos de refrigeración que son más eficientes en ambientes fríos y secos. Las altas temperaturas ambientales y, a menudo, la elevada humedad que acompañan a las olas de calor veraniegas, reducen el rendimiento de estos equipos. Esto significa que, justo cuando se necesita producir más hielo que nunca, las máquinas trabajan en condiciones subóptimas que pueden limitar su capacidad de producción máxima teórica o requerir más energía y tiempo para el mismo volumen. Mantener un ritmo de suministro constante y suficiente en estas circunstancias se convierte, por tanto, en un complejo reto logístico y técnico para los fabricantes, quienes se esfuerzan por maximizar cada minuto de operación para evitar interrupciones en el suministro.

Lecciones del pasado y llamada a la responsabilidad

La situación actual se vive con la reciente memoria del verano de 2022, cuando una sucesión de olas de calor llevó a un colapso en la distribución de hielo en muchas zonas de España. En aquel momento, la combinación de una demanda sin precedentes y problemas en la cadena logística (transporte, puntos de venta quedándose sin stock rápidamente) dejó a muchos comercios y hogares desprovistos de este bien esencial durante días. Aquella experiencia sirvió como una dura lección para el sector y ha motivado la planificación y el esfuerzo redoblado de este año. El objetivo explícito es evitar repetir aquel escenario de escasez generalizada que causó molestias significativas a consumidores y pérdidas económicas a negocios.

Conscientes de que, a pesar de los esfuerzos productivos, la capacidad no es ilimitada y el verano "no ha hecho más que empezar" –lo que implica la potencial llegada de más olas de calor–, fabricantes y distribuidores han lanzado una llamada a la ciudadanía: la necesidad de un consumo responsable. Este mensaje busca sensibilizar sobre la tensión en la cadena de suministro y promover prácticas que optimicen el uso del hielo y eviten el desperdicio. Un consumo responsable implica, por ejemplo, planificar las compras, utilizar neveras o termos adecuados para mantener el hielo en buen estado el mayor tiempo posible, o no acaparar cantidades excesivas que podrían ser necesarias para otros. La colaboración ciudadana, entendiendo que la producción está al límite y que el suministro, aunque actualmente garantizado, está bajo presión, es fundamental para asegurar que los cubitos de hielo, convertidos en un símbolo de alivio ante el calor extremo, lleguen a todos los que los necesitan en los próximos días y semanas críticas del verano. La combinación de máxima producción industrial y consumo consciente por parte de la población es la estrategia clave para intentar capear esta ola de calor sin quedarse, literalmente, sin un cubo de hielo.