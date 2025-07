El horóscopo de mañana, lunes 7 de julio: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 7 de julio del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

En el trabajo deberá esforzarse en usar un poco su sentido común, que hoy parece abandonarle. No piense solo en usted a la hora de darse algún capricho. Tampoco se deje dominar por la irascibilidad.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

En asuntos profesionales procure no pecar de optimista y no se compromete a más de lo que puede. Acaso haga una obra de caridad. No programe sus diversiones con tanta minuciosidad y deje margen al azar. Se prevé gran animación en su vida social.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Profesionalmente rebosará optimismo, pero no sea imprudente a la hora de gastar. No permita, en su presencia, la crítica a alguna persona de su intimidad. La noche le brindará buenos momentos con personas de su agrado.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Deberá cerciorarse bien y recabar la más amplia información antes de firmar un documento. Su distracción podría conducirle a situaciones embarazosas. Le alegrará recibir noticias de alguien que está lejos y con quien había perdido el contacto.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Su actividad laboral estará marcada por constantes altibajos. No rechace invitaciones aún cuando no le parezcan atractivas. Entablará relación con alguien que puede ser de interés para usted. Tendrá que practicar la condescendencia si quiere tener paz en su vida familiar.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Un exceso de amabilidad suya en una relación de negocios podría ser mal interpretado. Procure actuar de forma clara y concisa. Sea más comprensivo con algún miembro de su familia, pues demasiada severidad podría ser contraproducente. En lo sentimental primarán la comunicación y la ternura.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

En su trabajo alguien podría estar intentando abusar de su buena fe. Muéstrese firme a la hora de poner los puntos sobre las íes. No es momento para lanzarse a compras innecesarias. Es posible que le sonría la suerte en algún juego de azar.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Su impulsividad puede llevarle a cometer una ligereza en el trabajo que podría acarrearle serias consecuencias. Sea cauto en sus actuaciones y píenselo a fondo antes de acometer nuevos proyectos. La noche se presenta tranquila y hogareña.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Posiblemente le propongan una nueva asociación comercial. Espere a tener bien atados todos los cabos antes de comprometerse. Alguien intenta entrometerse en su vida sentimental. Procure estar atento al desarrollo de los acontecimientos.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Ponga especial atención en la forma de colocar su dinero y asegúrese bien de la rentabilidad que pueda conseguir. Use del más exquisito tacto a la hora de aclarar situaciones. La noche será propicia a la intimidad.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Se prevé cierto confusionismo laboral. Procure no confiar en su primera impresión y pida todo tipo de aclaraciones. También deberá ser conciso y claro dando instrucciones. Muéstrese cariñoso con su pareja.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Le costará gran esfuerzo vencer los escollos que la saldrán al paso en su andadura profesional. Su grado de persuasión estará muy bajo. Lo más conveniente para hoy es armarse de paciencia y darle tiempo al tiempo. Buena armonía en el seno familiar.