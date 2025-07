Mario Alonso Puig, médico: "Tu esencia no tiene nada que ver con lo que tienes"

En un mundo cada vez más competitivo, muchas personas se definen por lo que hacen: su carrera profesional, sus logros académicos o el puesto que ocupan en una empresa. Sin embargo, ser va mucho más allá de estudiar o trabajar. La verdadera identidad no se resume en un currículum, sino que va mucho más allá. Además, no conviene encasillarse en tu trabajo o tus logros académicos, pues no te definen al completo.

A Mario Alonso Puig, cirujano, conferenciante y escritor experto en crecimiento personal, precisamente le preguntaron por ello en una conferencia. "¿Si algún día te sacaran tus títulos de médico, de conferencista, escritor, quién sería ese Mario? ¿Te seguirías sintiendo útil, valioso... te seguirías sintiendo tú?", le preguntó un chico.

Una pregunta "sumamente profunda", dijo Alonso Puig, "porque muchas personas están tan apegadas a lo que tienen que, si les quitan eso, entran en una cosa que se llama vacío existencial o angustia óntica, la sensación de que desaparecen".

¿Qué pasaría si a Alonso Puig le quitarán sus principales ocupaciones? "Si me quitan los títulos, si me quitan la nacionalidad. Si me quitan las dos funciones más importantes que ejerzo en la vida que son como padre y esposo. Si me quitan todo eso y tengo la sensación de que no soy nada, es que no me conozco", resuelve.

Ser va mucho más allá de la profesión, de los estudios o de otras cosas. "Porque lo más bonito es cuando a ti te preguntan quién eres y lo que contestas es yo soy. No tienes que decir yo soy médico; yo soy. Porque tu esencia, tu yo profundo, no tiene que ver con lo que tienes, un título, una responsabilidad, sino con lo que eres", cuenta.

La angustia óntica, en filosofía, se refiere a la angustia existencial ligada a la conciencia de la propia finitud y la existencia como ser en el mundo. Es una sensación inherente a la condición humana, relacionada con la posibilidad de la muerte y la falta de sentido absoluto, pero también con la libertad y la responsabilidad de crear nuestro propio significado. Eso es lo que el médico sugiere que les ocurre a aquellos que, si se paran a pensar, se dan cuenta de que están demasiado apegados a lo que tienen. "En ese momento, empiezan a descubrir quiénes son".