Joaquín Fernández, médico digestivo: "Casi todos desarrollamos divertículos en el colon con la edad, pero solo unos pocos tienen la enfermedad"

¿Qué son exactamente los divertículos?

Los divertículos son formaciones saculares que aparecen en el intestino grueso, en zonas donde la mucosa presenta una mayor debilidad. Es una cuestión anatómica del colon que, con la edad, favorece su aparición.

¿Se consideran una enfermedad?

No, la diverticulosis, es decir, la presencia de divertículos, no se considera una enfermedad. Es una consecuencia del envejecimiento. Si vivimos lo suficiente, prácticamente todos los tendremos. Además, en la mayoría de los casos son completamente asintomáticos.

¿Cuándo se habla de enfermedad?

Cuando los divertículos causan complicaciones. Por ejemplo, pueden inflamarse, lo que da lugar a una diverticulitis aguda, o pueden causar hemorragias. También hay una entidad controvertida que se llama enfermedad diverticular sintomática, cuando se atribuyen síntomas digestivos inespecíficos a la presencia de divertículos, sin que haya inflamación ni sangrado.

¿Es frecuente ver divertículos en consulta?

Muchísimo. A los 40 años, el 20 % de la población ya tiene divertículos. A los 60, ese porcentaje se eleva al 50-60 %. Pero insisto: la mayoría no presenta síntomas.

¿Tiene sentido hacer pruebas para detectarlos si no hay síntomas?

No. Los divertículos no suelen buscarse activamente en personas sin síntomas. No forman parte de ningún programa de cribado, como ocurre con el cáncer de colon. Si alguien tiene molestias digestivas, entonces sí hay que consultar. Pero no se aconseja investigar su presencia de forma preventiva.

¿Está aumentando la incidencia de casos sintomáticos?

En España no hay muchos estudios epidemiológicos, pero en la literatura médica internacional, especialmente en EEUU, sí se ha descrito un aumento. No solo de la presencia de divertículos, sino también de complicaciones como la diverticulitis, y en personas cada vez más jóvenes. Esto se relaciona con factores del estilo de vida occidental: dietas bajas en fibra, consumo de carnes rojas, sedentarismo, obesidad...

¿Una dieta rica en fibra puede prevenir su aparición?

En quienes ya tienen divertículos, una dieta rica en fibra y pobre en carnes rojas puede ayudar a prevenir la inflamación de esos divertículos. Pero no hay evidencia clara de que prevenga su aparición en quienes aún no los tienen.

¿Cómo se trata una diverticulitis aguda?

Es una inflamación del divertículo, que se encuentra hacia fuera del intestino. Se diagnostica habitualmente con un TAC. El tratamiento es con antibióticos, que pueden administrarse de forma ambulatoria o en el hospital, según la gravedad. En casos complicados, como perforaciones o abscesos grandes, puede requerirse cirugía.

¿Y si la complicación es una hemorragia?

La mayoría de las hemorragias diverticulares se resuelven de forma espontánea, aunque hay que investigarlas, sobre todo si no se ha hecho una colonoscopia reciente. A veces se pueden tratar por vía endoscópica, y en casos muy contados, se necesita cirugía.

¿Cuándo se considera necesaria la cirugía?

En la diverticulitis aguda, se recurre a la cirugía cuando hay una perforación libre del colon, o un absceso que es demasiado grande para tratarlo solo con antibióticos o drenajes. También si la infección progresa y pone en riesgo la vida del paciente por una sepsis.

¿Qué diferencia hay entre diverticulitis y enfermedad diverticular?

La enfermedad diverticular es un término poco preciso: se refiere a la mera presencia de divertículos, con o sin síntomas. La diverticulitis aguda es cuando esos divertículos se inflaman. Y la enfermedad diverticular complicada engloba la diverticulitis y la hemorragia diverticular.

¿Es una enfermedad grave?

Puede serlo. La mayoría de los casos se resuelven con tratamiento conservador, pero en situaciones graves puede ser potencialmente mortal si no se trata a tiempo.

¿Influye la genética en su aparición?

Sí, hay una predisposición genética clara. Hay estudios en gemelos univitelinos que muestran una alta concordancia. Se estima que hasta el 50 % del riesgo puede tener base genética, y ya se han identificado algunos genes implicados.

¿Qué recomendaciones hay que seguir para prevenir complicaciones?

Seguir una dieta rica en fibra, evitar el exceso de carne roja, el alcohol, el tabaco, combatir la obesidad y hacer ejercicio. Es lo que se recomienda para muchas enfermedades.