Adiós al sofocón al abrir el coche en verano: las dos maneras más rápidas de enfriar el vehículo en plena ola de calor

El calor de este fin de semana es algo que no se había sentido nunca en España por estas fechas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta que en algunas localidades se han registrado las máximas más altas en un mes de junio de la historia desde que se tienen registros.

Dentro de este infierno destaca la provincia de Huelva, donde los termómetros alcanzaron los 46º C durante el sábado. Además, los expertos indican que esta situación se alargará hasta la mitad de la semana que viene, por lo que los días de calor intenso continuarán entre nosotros.

Si pasear por la calle durante el día ya es complicado, no hablemos de lo que significa entrar a un coche donde el calor se ha ido acumulando a lo largo de las horas. Puede que si se encuentra en un garaje la temperatura interior no alcance baremos tan altos, pero si se ha aparcado al Sol puede ser incluso peligroso montarse de primeras y puede provocar golpes de calor si no se ventila.

Además, todavía circulan vehículos sin aire acondicionado, aunque cada vez son menos ante los impedimentos de las administraciones a la circulación de coches viejos con las Zonas de Bajas Emisiones.

Sea como sea, internet tiene la solución para todo y algunos usuarios en las redes sociales se encargan de publicar trucos para que el proceso de enfriamiento, si se le puede llamar así, sea más ágil.

Coches sin aire acondicionado

Si el vehículo no tiene aire acondicionado o lo tiene estropeado, igualmente se pueden hacer una serie de acciones para que ese calor acumulado salga cuanto antes. Así se explica en el canal de YouTube de la Autoescuela Mikel: "Lo que hago es bombear aire desde la puerta del conductor". No obstante, se tiene que abrir la ventana trasera contraria.

"Luego me voy a la puerta del conductor" para abrirla y cerrarla repetidamente para generar un corriente de aire. Pese a ello hay que tener presente que el calor no desaparecerá del todo, pero es la mejor forma de al menos poder entrar sin morir en el intento.

Coches con aire acondicionado

En el caso de que el vehículo sí que cuente con el sistema de aire acondicionado operativo, simplemente hay que seguir cinco sencillos pasos. Lo cuenta el perfil de Los Retailers, en TikTok: "Primero, abre las ventanas", empiezan. Después, hay que poner el aire en "dirección para los pies y la velocidad media".

Una vez completados los dos primeros pasos, deberíamos usar un infravalorado botón del cuadro: "Lo pones en recircular", comentan. Así, se conseguirá empujar todo el aire caliente desde los pies hasta el exterior, dejando la cámara interior libre de sofocones.

"Ahora subes las ventanas. Y ahora sí, ya que está frío, redirecciona el aire para ti", abriendo las salidas del conductor y copiloto. Así conseguiremos una refrigeración rápida y la temperatura del coche bajará, pese a haber estado algunas horas al Sol.