Milena González, experta en crianza: "Nunca hagas ninguna de estas tres cosas cuando tu hijo se acerque a dar un abrazo"

Criar a un hijo implica acompañarlo en cada paso, incluyendo aquellos momentos en los que se equivoca. Aunque es natural querer corregir de inmediato aquellas actitudes que nos disgustan, la forma en que reaccionas ante los errores de tus hijos puede marcar una gran diferencia en su desarrollo emocional y en la relación que construyen contigo.

La psicóloga Milena González, con casi 2 millones de seguidores en Instagram (@unamamapsicologa_), explica en un vídeo que hay ciertas cosas que no hay que hacer cuando tu hijo se acerca a darte un abrazo en busca de cariño después de haber tenido una discusión o un conflicto contigo.

"Da igual si no se pusieron de acuerdo en un momento determinado, si te habló desde el enfado por una situación determinada o si te hizo mala cara cuando le pusiste un límite. Si al rato se acerca a ti con un abrazo no hagas ninguna de estas cosas", cuenta.

Qué no se debe hacer

"No apliques la ley del hielo". Si tras un enfado tu hijo se acerca, la psicóloga no recomiendo aplicar esta "ley del hielo", es decir, quedarse quieto con los brazos cruzados y la mirada fría para que sepa que estamos enfadados con lo que acaba de hacer.

"No lo frenes con un reclamo". González también desaconseja que, cuando el hijo busca el abrazo, la respuesta sea insinuar que viene solo para conseguir algo y manifestarle directamente que estás enfadado con él.

"No hagas eso, si tu hijo te abraza abrázalo de vuelta y por supuesto si después hay algo que hablar, háblalo. Pero no interrumpas ese momento con reproches, indiferencia o distancia porque tal vez, solo tal vez, tu hijo está haciendo algo que nadie hizo contigo en tu infancia, acercarse a ti después de equivocarse", manifiesta.

Muchas veces los niños no saben expresar aquello que les molesta, tampoco su arrepentimiento. "Quizá no lo dice con palabras, porque no sabe, porque le da vergüenza, pero ese abrazo es su forma de pedirte perdón", añade González.

Para la psicóloga, ese abrazo después de una discusión puede tener mucho más significado del que parece. "Está eligiendo el vínculo contigo por encima del orgullo y eso es un gran acto de amor. Así que cuando tu hijo se acerque a ti con un abrazo después de un momento de indiferencias, es su forma de decir que te quiere", remarca.