El consejo del doctor José Manuel Felices para dormir mejor: "No necesitas pastillas ni ASMR"

Llega la noche, es el momento de ir a la cama y, sin embargo, no logras conciliar el sueño. ¿Quién no ha vivido alguna vez esta desesperante escena? Dormir bien es vital para nuestro bienestar, aunque hay muchas personas que no logran dormir de forma continua y reparadora.

La Sociedad Española de Neurología (SEN) calcula que entre un 20 y un 48% de los adultos españoles tienen problemas para empezar a dormir o mantenerse dormidos. Esto repercute directamente en nuestro rendimiento físico y en nuestra capacidad cerebral.

Cómo dormir mejor, según el doctor Felices

El doctor Felices asegura que el secreto para mejorar el sueño parte de una simple pero importante decisión que debes tomar justo antes de acostarte. "Cuando te diriges al dormitorio, haz un desvío, entra en otra habitación y deja allí el teléfono", recomienda el experto.

Felices insiste en que apartar las pantallas del dormitorio y cambiarlas por un libro puede mejorar el sueño casi de inmediato. "No necesitas relajarte mirando el móvil", afirma con contundencia. Según el médico, la luz de la pantalla envía al cerebro el mensaje de que debe mantenerse en alerta, en lugar de prepararlo poco a poco para dormir.