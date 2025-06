Una porrusalda y un gazpacho para el hambriento Pedro Sánchez

No hay duda de que la maquinaria de la Moncloa trabaja a todo tren para encontrar una manera de alejar el foco de la opinión pública de la corrupción de Santos Cerdán y otros eximios exdirigentes del PSOE. Como el caso es tan sonado, los fontaneros del Gobierno tienen pocas opciones de prosperar, pero lo intentan por todos los medios y no les importa que sus intenciones se perciban desde muchos kilómetros de distancia.

Basta ver cómo ha resuelto el equipo de Pedro Sánchez la comparecencia que el presidente protagonizará en el Congreso, empujado a dar explicaciones sobre la trama que ha hecho dimitir a su exnúmero tres en el PSOE. Sánchez, que ha retrasado su intervención hasta el 9 de julio, hablará de Cerdán y de Koldo, pero, en la misma sesión, abordará también "los resultados de la cumbre" de la OTAN, la "reunión del último Consejo Europeo" y hasta "la cuarta conferencia internacional para cooperación al desarrollo celebrada en Sevilla". Le falta quizás el Mundial de clubes, una de cuyas semifinales se jugará el día que el presidente va al Congreso, para una aproximación 100% completa a la actualidad.

Sánchez ha enfadado a sus socios con esta evidente voluntad de hablar de todo para no hablar de nada. Y, curiosamente, tanto ERC como el PNV han echado mano de metáforas gastronómicas para quejarse de la jugada. "Pedimos celeridad y transparencia, no porrusalda. No es serio que el Gobierno mezcle en una sola comparecencia lo de Cerdán con la OTAN, el Consejo Europeo o la conferencia sobre financiación para el desarrollo. Así no", dijo en X Maribel Vaquero, portavoz del partido vasco en el Congreso. "Lo de Cerdán, la OTAN, el gasto militar, el Consejo de Europa y una reunión de la ONU en la misma comparecencia. Buen gazpacho", escribió Gabriel Rufián. Platos de enjundia para un presidente que cerró la rueda de prensa inicial en la que informó sobre el caso Cerdán anunciando a los españoles: "Son las cinco y no he comido".